Экономика
04.10.2022, 08:51

Щедрый Таллинн. За три года чиновникам, отошедшим от дел по собственному желанию, были выплачены сотни тысяч евро компенсации

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Айн Вальдман покидает муниципальное управление с любезным "подарком" в размере 33 000 евро.
Айн Вальдман покидает муниципальное управление с любезным "подарком" в размере 33 000 евро.
ФОТО: ROBIN ROOTS | Õhtuleht

Даже обвинение в коррупции не означает, что Таллинн не выплатит чиновнику изрядную компенсацию.

Глава Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Айн Вальдманн, последний рабочий день которого приходится на 30 сентября, покинул пост по собственному желанию, но Таллинн выплатит ему компенсацию в размере 33 000 евро. Не исключено, что Вальдманн продолжит работать в городе: ходят слухи, что ведутся переговоры о его переходе на работу в Tallinna Soojus AS.

Таллиннская городская управа не пожелала объяснить, за какие заслуги Вальдман заработал это „мизерное“ вознаграждение. Ограничились ссылкой на то, что чиновник долго проработал в городе.

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