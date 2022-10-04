04.10.2022, 08:51
Щедрый Таллинн. За три года чиновникам, отошедшим от дел по собственному желанию, были выплачены сотни тысяч евро компенсации(15)
ФОТО: | Õhtuleht
Даже обвинение в коррупции не означает, что Таллинн не выплатит чиновнику изрядную компенсацию.
Глава Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Айн Вальдманн, последний рабочий день которого приходится на 30 сентября, покинул пост по собственному желанию, но Таллинн выплатит ему компенсацию в размере 33 000 евро. Не исключено, что Вальдманн продолжит работать в городе: ходят слухи, что ведутся переговоры о его переходе на работу в Tallinna Soojus AS.