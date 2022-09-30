Владимир Путин разозлился на мировой спорт: политика и спорт несовместимы

„Санкционная агрессия, примененные против России, коснулись, в том числе, и спорта. Голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется“, — написал Путин.

„Такая ситуация противоречит самим ценностям спорта, главные из которых ‒ взаимоуважение и принцип „спорт вне политики“, — продолжил он.

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал международные федерации не допускать к участию российских спортсменов после нападения России на Украину. В последние недели некоторым спортивным менеджерам в МОК пришла в голову мысль, что вскоре двери могут снова открыться для российских спортсменов.

„Нам известно, что МОК начинает думать о том, есть ли способ вернуть российских спортсменов. Они начали контактировать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить информацию по этой теме“, — заявила в середине сентября президент Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс.

По ее словам, Олимпийский комитет США также считает наказание, назначенное российским спортсменам, слишком суровым. „Думаю, все мы в какой-то момент чувствуем, что спортсмены не должны быть жертвами какой бы то ни было политики или напряженности, которая существует по всему миру“, — сказал Лайонс. „На мой взгляд, неизбежно возникнет желание, чтобы находящиеся в России спортсмены вернулись и стали частью соревнований, но сроки и то, как это будет выглядеть, еще предстоит определить“.