В Запорожье под обстрел попала гуманитарная колонна. Погибли более 20 человек
Как минимум 23 человека погибли и еще 28 получили ранения в результате обстрела гуманитарной колонны мирных граждан в окрестностях Запорожья, пишет „Медуза“.
Глава военной администрации Запорожской области Украины Александр Старух заявил, что ракетный удар по колонне машин нанесли утром 30 сентября российские военные.
„Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь“, — сообщил он в телеграм-канале.
По данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в общей сложности по Запорожью были выпущены 16 ракет с применением ЗРК „С-300“.
В свою очередь представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что „террористический акт“ совершили украинские военные.
„Видя, как массово население едет в освобожденную часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона“, — заявил он РИА Новости. Рогов также сообщил, что два дня назад граждане, сформировавшие колонну, в знак протеста перекрывали дорогу с требованием выпустить их на оккупированную территорию.
Число раненных, по сведениям Рогова, увеличилось до 34 человек.
Украинские власти Запорожской области объявили 1 октября днем траура по 23 погибшим от обстрела гуманитарной колонны.
Запорожская область находится под частичной оккупацией с начала российского вторжения в Украину. Город Запорожье остается под контролем украинской армии.
23-27 сентября на оккупированной территории Запорожской области, а также в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированной Херсонской области прошли „референдумы о присоединении к России“. Как утверждалось, по итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области „за присоединение“ якобы выступили 93,11%, в Херсонской — 87,05%, в ДНР — 99,23%, в ЛНР — 98,42%.
В ночь на 30 сентября Владимир Путин подписал указы о „признании государственного суверенитета и независимости“ Херсонской и Запорожской областей Украины. Как ожидается, в пятницу в Кремле пройдет церемония подписания договоров о „вступлении в состав России“ оккупированных областей, а также самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий.