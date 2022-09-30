В Запорожье под обстрел попала гуманитарная колонна. Погибли более 20 человек

Глава военной администрации Запорожской области Украины Александр Старух заявил, что ракетный удар по колонне машин нанесли утром 30 сентября российские военные.

„Люди стояли в очереди на выезд на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь“, — сообщил он в телеграм-канале.

По данным замглавы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, в общей сложности по Запорожью были выпущены 16 ракет с применением ЗРК „С-300“.

В свою очередь представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что „террористический акт“ совершили украинские военные.

„Видя, как массово население едет в освобожденную часть Запорожской области, они ударили по колонне с десятками гражданских автомобилей, стоящими в очереди в районе рынка на Ореховской трассе на выезд из подконтрольной им части региона“, — заявил он РИА Новости. Рогов также сообщил, что два дня назад граждане, сформировавшие колонну, в знак протеста перекрывали дорогу с требованием выпустить их на оккупированную территорию.

Число раненных, по сведениям Рогова, увеличилось до 34 человек.

Украинские власти Запорожской области объявили 1 октября днем траура по 23 погибшим от обстрела гуманитарной колонны.

Запорожская область находится под частичной оккупацией с начала российского вторжения в Украину. Город Запорожье остается под контролем украинской армии.

23-27 сентября на оккупированной территории Запорожской области, а также в самопровозглашенных ДНР и ЛНР и оккупированной Херсонской области прошли „референдумы о присоединении к России“. Как утверждалось, по итогам обработки 100% протоколов в Запорожской области „за присоединение“ якобы выступили 93,11%, в Херсонской — 87,05%, в ДНР — 99,23%, в ЛНР — 98,42%.