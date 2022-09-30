СЕГОДНЯ на DELFI TV | Контавейт вышла в полуфинал турнира WTA в Таллинне! Канепи выиграла первый сет у Муховой

Первыми на корт выйшли Донна Векич (WTA, 85-е место) и олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич (WTA, 14-е место), Бенчич уверенно победила со счетом 6-4, 6-1 вышла в полуфинал. Следующими на корт вышли Барбора Крейчикова (WTA, 27-е место) и Беатрис Аддад Майя (WTA, 15-е место). Крейчикова выиграла первый сет 6:3 и второй сет 6:4.

Контавейт уверенно начала и за 29 минут выиграла дебютный сет со счетом 6:3. Эстонка не дала бельгийке возможности для брейка и сделал единственный брейк в сете во второй партии. Второй сет Контавейт начала сразу с брейка, но затем дважды проиграла подачу и отстала 2:5. В итоге второй сет принадлежал бельгийке 6:3 и игра перешла в решающую партию.