30.09.2022, 10:16
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Контавейт играет с бельгийкой в четвертьфинале таллиннского турнира WTA
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу состоятся четвертьфиналы таллиннского теннисного турнира категории WTA 250, где также будут бороться за выход в полуфинал Анетт Контавейт (WTA 4) и Кайя Канепи (WTA 32).
Первыми на корт выйшли Донна Векич (WTA, 85-е место) и олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич (WTA, 14-е место), Бенчич уверенно победила со счетом 6-4, 6-1 вышла в полуфинал. Следующими на корт вышли Барбора Крейчикова (WTA, 27-е место) и Беатрис Аддад Майя (WTA, 15-е место). Крейчикова выиграла первый сет 6:3 и второй сет 6:4.