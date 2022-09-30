30.09.2022, 22:52
ФОТО | Потрясающе! Контавейт и Канепи вышли в полуфинал таллиннского турнира WTA, где встретятся друг с другом(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу прошли четвертьфиналы таллиннского теннисного турнира категории WTA 250, где наши звезды Анетт Контавейт (WTA 4) и Кайя Канепи (WTA 32) также провели свои встречи.
Первыми на корт выйшли Донна Векич (WTA, 85-е место) и олимпийская чемпионка Токио Белинда Бенчич (WTA, 14-е место), Бенчич уверенно победила со счетом 6-4, 6-1 вышла в полуфинал. Следующими на корт вышли Барбора Крейчикова (WTA, 27-е место) и Беатрис Аддад Майя (WTA, 15-е место). Крейчикова выиграла первый сет 6:3 и второй сет 6:4.