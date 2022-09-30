30.09.2022, 08:51
Цены на электричество: стала известна стоимость универсальной услуги(18)
ФОТО: Delfi Meedia
Сегодня Eesti Energia и Департамент конкуренции сообщили стоимость универсальной услуги по продаже электроэнергии. Она составит 15,4 евроцента за киловатт-час. Важно отметить, что это не окончательная цифра, поскольку теперь каждый продавец обозначит свою конечную цену с учетом маржи и налога с оборота.
Мы обнародуем эти цифры как только они станут известны.
По данным ERR, при добавлении нормы разумной прибыли производителя, маржи продавца и налога с оборота, окончательная цена для потребителя составит 180-190 евро за мегаватт-час или 18-19 центов за киловатт-час.