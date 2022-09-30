Экономика
30.09.2022, 08:51

Цены на электричество: стала известна стоимость универсальной услуги

 (18)
Kristjan Järvan.
Kristjan Järvan.
ФОТО: Delfi Meedia

Сегодня Eesti Energia и Департамент конкуренции сообщили стоимость универсальной услуги по продаже электроэнергии. Она составит 15,4 евроцента за киловатт-час. Важно отметить, что это не окончательная цифра, поскольку теперь каждый продавец обозначит свою конечную цену с учетом маржи и налога с оборота.

Мы обнародуем эти цифры как только они станут известны.

По данным ERR, при добавлении нормы разумной прибыли производителя, маржи продавца и налога с оборота, окончательная цена для потребителя составит 180-190 евро за мегаватт-час или 18-19 центов за киловатт-час.

Оставить комментарий Читать комментарии (18)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии