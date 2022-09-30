Цены на электричество: стала известна стоимость универсальной услуги

Сегодня Eesti Energia и Департамент конкуренции сообщили стоимость универсальной услуги по продаже электроэнергии. Она составит 15,4 евроцента за киловатт-час. Важно отметить, что это не окончательная цифра, поскольку теперь каждый продавец обозначит свою конечную цену с учетом маржи и налога с оборота.