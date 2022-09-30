Эстонская футбольная сборная входит в тройку лидеров рейтинга УЕФА
Европейская футбольная ассоциация УЕФА обнародовала рейтинг „Fair play“ (честная игра) за текущий сезон, в котором Эстония занимает третье место.
Показатель „честной игры“ Эстонии составляет 8,643, что на 0,047 выше, чем в предыдущем рейтинге. Эстонию обогнала Норвегия с результатом 8,508 и лидирующий Уэльс с результатом 8,551.
В первую десятку также вошли Беларусь (8 462), Финляндия (8 448), Дания (8 324), Фарерские острова (8 314), Россия (8 289), Швеция (8 283) и Литва (8 271), пишет jalgpall.ee.
Также был составлен отдельный рейтинг по поведению болельщиков из каждой страны, в котором Эстония заняла пятое место. Что касается поведения болельщиков, то в верхней части таблицы все очень плотно: Эстония набрала 8,903, всего на 0,159 отставая от лидеров - Мальты.
При подсчете рейтинга честной игры УЕФА учитывает международные матчи, сыгранные в период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года, как на клубном, так и на национальном уровне. Оценки за честную игру определяются делегатами УЕФА, которые учитывают уважение к соперникам и судьям, поведение зрителей и представителей команд, а также количество желтых и красных карточек, полученных во время матчей. Делегаты также консультируются с судьями матча и судейскими оценщиками, прежде чем вынести окончательное решение.