Европейская комиссия: у Эстонии есть проблема с презумпцией невиновности

„Сегодня Европейская комиссия решила предпринять дополнительные шаги в производстве по нарушениям в отношении Эстонии, Польши и Финляндии, которые не полностью перенесли [в свое законодательство] директиву, укрепляющую презумпцию невиновности и право присутствовать в судебных разбирательствах в уголовном судопроизводстве“, - сообщила Еврокомиссия посредством пресс-релиза.

Еврокомиссия считает, что Эстония, Польша и Финляндия лишь частично включили директиву в свое законодательство, при этом некоторые ее положения вообще не отражены в национальном законодательстве.

Еврокомиссия привела в пример ситуацию, когда учреждение публичного сектора в публичном заявлении преждевременно или неправильно называет лицо виновным, и указала на недостатки, связанные с доступностью надлежащих мер в случае такого заявления.

У Эстонии, Польши и Финляндии есть два месяца для ответа на эти мнения. Если проблемы не будут решены, то Еврокомиссия может принять решение о передаче этих случаев в Суд Европейского союза.