Банк предупреждает: рост Euribor повлияет и на лизинговые платежи

Как известно, проценты по кредиту на покупку жилья и лизингу складываются из процентной маржи плюс ставка Euribor. Поскольку ставка Euribor оставалась отрицательной в течение почти семи лет, низкие процентные ставки и неизменная сумма ежемесячных взносов по кредиту или лизингу воспринимались как должное. Однако в этом году высокая инфляция в еврозоне привела к быстрому росту как 6-месячной ставки Euribor, которая недавно превысила 1,8%, так и 3-месчячной, которая превысила 1,2%.

Руководитель Luminor Liising привел пример автомобиля, взятого в лизинг на пять лет за 25 000 евро, с депозитом в 10% и процентной маржой в 2,19%. „При отрицательной ставке Euribor, которая приравнивалась к нулю, ежемесячные платежи за такой автомобиль составляли около 390 евро. В зависимости от того, привязан ли контракт клиента к трёх- или шестимесячной ставке Euribor, ежемесячный платеж увеличится примерно на 8 или 12 евро соответственно при текущих процентных ставках“, – пояснил он.

Соодла добавил, что точное увеличение лизингового взноса будет зависеть от маржи конкретного клиента и срока лизинга. „В любом случае, такое изменение должно быть принято во внимание, как и возможность того, что ставка Euribor со временем будет расти и дальше. Поэтому нельзя исключать, что через три-шесть месяцев, когда в договорах будет новая фиксация Euribor, лизинговый взнос в результате еще больше возрастет“, – пояснил он.

Глава компании Luminor Liising заявил, что при соблюдении принципов ответственного кредитования люди смогут справиться с повышением процентных ставок, поскольку такая возможность уже учтена. „С одной стороны, банк, безусловно, будет следовать принципам ответственного кредитования, но с другой стороны, сами люди также должны убедиться, что их решение хорошо обдумано, и что они смогут выполнять свои обязательства в течение всего периода“, – сказал Соодла.