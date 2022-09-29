Прокуратура расследует тяжелое ДТП на железнодорожном переезде в Сетомаа по статье о нарушении ПДД

27 сентября в 11.30 в деревне Колодавица в Сетомаа на железнодорожном переезде столкнулись микроавтобус службы быстрого реагирования погранохраны Департамента полиции и погранохраны (PPA) и пассажирский поезд, в результате чего пострадали три находившиеся в микроавтобусе пограничника. Несмотря на усилия медиков, один из них - 39-летний мужчина - позже скончался.