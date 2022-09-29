Прокуратура расследует тяжелое ДТП на железнодорожном переезде в Сетомаа по статье о нарушении ПДД
В вторник в Сетомаа произошло тяжелое ДТП, в котором погиб пограничник. Прокуратура возбудила для выяснения всех обстоятельств уголовное дело по статье, которая предусматривает ответственность за нарушение ПДД по неосторожности, которое привело к тяжкому вреду здоровья или смерти человека (KarS § 423 lg 1).
27 сентября в 11.30 в деревне Колодавица в Сетомаа на железнодорожном переезде столкнулись микроавтобус службы быстрого реагирования погранохраны Департамента полиции и погранохраны (PPA) и пассажирский поезд, в результате чего пострадали три находившиеся в микроавтобусе пограничника. Несмотря на усилия медиков, один из них - 39-летний мужчина - позже скончался.
В аварии тяжкие телесные повреждения получил еще один пограничник, состояние его здоровья прокуратура не сообщает. Третьему пограничнику оказали первую медицинскую помощь на месте, в госпитализации он не нуждался.
В поезде никто из людей не пострадал.