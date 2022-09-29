В Таллинне второй день подряд масштабное обесточивание: сегодня без света остались многие жители Нымме

„Отключение произошло на подстанции Кивимяэ“, - сообщила руководитель по коммуникациям Elektrilevi Рети Меэма. По ее словам обесточивание было вызвано тем, что в ходе земляных работ на улице Ильмаризе был поврежден кабель. Электричества у потребителей не было во временном промежутке 14.12–15.02.