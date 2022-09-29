В Таллинне второй день подряд масштабное обесточивание: сегодня без света остались многие жители Нымме(9)
По данным компании Elektrilevi (крупнейшее электроэнергетическое сетевое предприятие, которое занимается доставкой электроэнергии практически во все дома и на все предприятия Эстонии) сегодня в столичном районе Нымме произошло отключение энергоснабжения, которое коснулось 789 клиентов.
„Отключение произошло на подстанции Кивимяэ“, - сообщила руководитель по коммуникациям Elektrilevi Рети Меэма. По ее словам обесточивание было вызвано тем, что в ходе земляных работ на улице Ильмаризе был поврежден кабель. Электричества у потребителей не было во временном промежутке 14.12–15.02.
В разы масштабнее было обесточивание вчера в Ыйсмяэ, когда на 50 минут без электричества остались 3600 домохозяйств. Вчерашний инцидент был вызван поломкой трансформатора на подстанции Кадака.