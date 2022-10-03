„На границе с Грузией вообще никаких вопросов не задавали, там больше внимания уделяли дагестанцам“

Все началось с того, что мы с девушкой возвращались с отдыха в Грузии, и уже тогда были мысли, что ситуация в стране накаляется, ни к чему хорошему это не приведет. А когда приехали — посмотрели новости (это был тот день, когда объявили мобилизацию), я пошел на работу. Там я начал замечать, что большая часть людей — в картах, думают, куда, как и на сколько можно уехать. Я посмотрел билеты на самолет, на тот момент они были и стоили порядка 30 тысяч. Но уже через полтора часа подорожали до 60 тысяч. Я решил, что лучше сэкономить время, попрощался с ребятами в офисе, мы пожелали друг другу удачи, и я поехал забирать вещи и покупать билеты. Мне повезло — сумел взять их, поэтому в тот же день приехал в Москву, оттуда — в Екатеринбург, оттуда — во Владикавказ, ну и потом до границы. В Грузию добрался днем 22 сентября.