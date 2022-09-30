В странах Балтии все чаще молодых людей вовлекают в отмывание денег. Как обезопасить себя(2)
В ходе проведенного латвийской полицией расследования в стране была обнаружена крупная сеть „денежных мулов“, в которую входило более 90 человек. Среди них были в основном молодые люди в возрасте 16–20 лет из Латвии и Германии. Преступники похитили более полумиллиона евро. Банк Citadele рассказывает о методах вербовки в кибермошенничество, чтобы вы могли обезопасить себя от попадания в преступные сети.
По данным латвийской полиции, недавно обнаруженная сеть „денежных мулов“ вербовала молодых граждан Латвии, использовавших свои банковские счета для перевода незаконных денег, которые затем за вознаграждение передавали преступникам. Таким образом было легализовано 555 600 евро, выманенных в основном у жителей Германии. За последний год в странах Балтии увеличилось количество 20–25-летних, которые вольно или невольно становятся „денежными мулами“ в схемах по отмыванию денег, то есть помогают перемещать полученные преступным путем деньги. „Схемы в основном привлекают молодых людей в возрасте от 20 лет, и они часто осознают, что делают. Но при этом они не осведомлены о том, насколько суровыми могут быть наказания“, - пояснил руководитель отдела по предотвращению отмывания денег эстонского филиала банка Citadele Виктор Ткаченко.
Кто такой „денежный мул“?
„Денежный мул“ – это человек, который перемещает полученные незаконным путем деньги между несколькими платежными счетами, часто расположенными в разных странах, зарабатывая на этом комиссию. Человек позволяет переводить на свой счет деньги неизвестного происхождения, которые, возможно, были заработаны обманным путем. С полученных денег берется небольшая комиссия, остальное снимается наличными или переводится третьим лицам. Чаще всего участниками такого вида финансовых преступлений являются молодые люди, которые откликаются на объявления о работе, невероятно выгодные предложения заработка от знакомых или даже незнакомых людей. Молодежь легко уговорить, поскольку большинство из них пока не имеет стабильного дохода, но у них есть большой соблазн зарабатывать деньги, ничего не делая. В качестве „денежных мулов“ вербуют также безработных, людей, только что переехавших в страну, или испытывающих финансовые трудности. „Мы видим, что „денежный мул“ не просто портит будущее сотрудничество с банком. Поскольку он полностью передает мошенникам управление своим счетом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе портится и его кредитная история – мошенники часто берут на имя молодого человека быстрые кредиты, которые он потом должен самостоятельно возвращать“, - сказал Ткаченко.
Обращайте внимание на следующие признаки опасности
- предоставление возможностей легкого заработка по электронной почте или в социальных сетях;
- объявления, в которых иностранное предприятие утверждает, что ищет местных представителей, которые будут действовать от его имени;
- предложения, предлагающие возможность заработать большие деньги, практически не работая, а также не указывающие требования относительно образования или опыта работы кандидата;
- единственная описанная работа – это перевод денег через ваш банковский счет;
- все связанное с работой общение и все сделки происходят онлайн;
- адрес электронной почты, с которого поступает предложение, зарегистрирован на какой-либо онлайн-платформе;
- плохо составленные предложения с грамматическими и орфографическими ошибками.
Получая такие сообщения, нужно быть предельно осторожным, ведь даже один неверный шаг может привести к массе проблем.
Ответственность несет владелец счета
Citadele подчеркивает, что лицо, вовлеченное в подобную деятельность, может быть привлечено к уголовной ответственности, как соучастник преступления. Следует быть осторожным, чтобы вас не использовали для перемещения преступных средств или совершения таких преступлений, как финансирование терроризма. Если вы не знаете происхождения денег или того, кому они переводятся, риск весьма реален. „Никогда не совершайте переводы или платежи по картам по просьбе третьих лиц, а также не обналичивайте по их требованию средства. Не делайте этого даже, если эти лица являются вашими знакомыми или друзьями, ведь ответственность за совершенные преступления все равно несет владелец счета. Необходимо оценивать характер и экономическую обоснованность каждой сделки – почему родственник или друг не может сам перевести деньги, почему он просит третье лицо сделать это несколькими переводами, почему он готов платить комиссию за каждый перевод, и каково происхождение этих денег“, - добавил Ткаченко.
Если вы подозреваете, что участвуете в схеме отмывания денег, следует немедленно прекратить денежные переводы, сообщить о случившемся в полицию и обратиться в свой банк.