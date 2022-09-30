В странах Балтии все чаще молодых людей вовлекают в отмывание денег. Как обезопасить себя

По данным латвийской полиции, недавно обнаруженная сеть „денежных мулов“ вербовала молодых граждан Латвии, использовавших свои банковские счета для перевода незаконных денег, которые затем за вознаграждение передавали преступникам. Таким образом было легализовано 555 600 евро, выманенных в основном у жителей Германии. За последний год в странах Балтии увеличилось количество 20–25-летних, которые вольно или невольно становятся „денежными мулами“ в схемах по отмыванию денег, то есть помогают перемещать полученные преступным путем деньги. „Схемы в основном привлекают молодых людей в возрасте от 20 лет, и они часто осознают, что делают. Но при этом они не осведомлены о том, насколько суровыми могут быть наказания“, - пояснил руководитель отдела по предотвращению отмывания денег эстонского филиала банка Citadele Виктор Ткаченко.

„Денежный мул“ – это человек, который перемещает полученные незаконным путем деньги между несколькими платежными счетами, часто расположенными в разных странах, зарабатывая на этом комиссию. Человек позволяет переводить на свой счет деньги неизвестного происхождения, которые, возможно, были заработаны обманным путем. С полученных денег берется небольшая комиссия, остальное снимается наличными или переводится третьим лицам. Чаще всего участниками такого вида финансовых преступлений являются молодые люди, которые откликаются на объявления о работе, невероятно выгодные предложения заработка от знакомых или даже незнакомых людей. Молодежь легко уговорить, поскольку большинство из них пока не имеет стабильного дохода, но у них есть большой соблазн зарабатывать деньги, ничего не делая. В качестве „денежных мулов“ вербуют также безработных, людей, только что переехавших в страну, или испытывающих финансовые трудности. „Мы видим, что „денежный мул“ не просто портит будущее сотрудничество с банком. Поскольку он полностью передает мошенникам управление своим счетом, в среднесрочной и долгосрочной перспективе портится и его кредитная история – мошенники часто берут на имя молодого человека быстрые кредиты, которые он потом должен самостоятельно возвращать“, - сказал Ткаченко.