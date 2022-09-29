В Кремле завтра подпишут договоры о вхождении в состав России аннексированных территорий Украины

„Завтра в Георгиевском зале в 15:00 состоится подписание договоров о вступлении в состав Российской Федерации новых территорий. Состоится объемное выступление Путина“, - заявил он.

По его словам, выступление российского президента не будет посланием к Федеральному собранию, которое состоится позже.

Песков добавил, что президент пообщается с главами самопровозглашенных ЛДНР, а также назначенными Россией руководителями Херсонской и Запорожских областей „на полях церемонии“.

27 сентября, в четырех частично оккупированных регионах Украины завершились „референдумы“ о присоединении к России.

После этого, как писал „Коммерсант“, со всеми четырьмя регионами должны быть заключены международные договоры, которые президент России передаст на ратификацию в Федеральное собрание вместе с законопроектами о принятии новых субъектов.

„Есть четкая последовательность действий в рамках конституционной процедуры принятия в состав новых субъектов“, - объяснял ранее сенатор Андрей Клишас. Он напомнил, что в случае присоединения аннексированных территорий должны быть внесены изменения в статью 65 Конституции России. За них должен проголосовать Совет Федерации, после чего поправки своим указом утверждает президент.

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