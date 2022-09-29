Рейнсалу предложил ввести „декларацию лояльности“ при получении гражданства ЭР, а также при продлении и получении видов на жительство

Речь идет о решении проблем с отказом от российского гражданства, в обязательства по сдаче языкового экзамена и экзамена на знание Конституции для получения эстонского гражданства изменений вводиться не будет.

„Конечно же, для получения гражданство нужно будет сдать экзамен на знание государственного языка. Это важно, а также знание Конституции, - сказала Каллас. - Вопрос состоял в том, что делать людям, которые это все сделали и хотят стать гражданами ЭР, — а это предполагает отказ от российского гражданства — но не могут отказаться от гражданства, не посетив Россию“. Премьер отметила, что сейчас нет готового решения, как помочь этим людям, но его непременно нужно найти в ходе обсуждений внутри правительства.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс отметил, что ситуация действительно сложная. По состоянию на данный момент в этом году поступило 114 ходатайств и правительство вынесло 180 условных решений о выдаче гражданства. Условное решение может вступить в силу только после того, как другое государство аннулирует свое гражданство. „Вызов и заключается в том, как это сделать, и можно ли будет сделать вообще. До недавнего времени процесс отказа от российского гражданства занимал от шести месяцев до двух лет. Если человек идет это делать сейчас, то мы не можем предсказать, будет ли результат“. При этом пока, по его словам, массового характера проблема не имеет.

Министр обороны Урмас Рейнсалу добавил, что при решении данного вопроса возник один „камень преткновения“. В сложившейся ситуации, по его словам, необходимо рассмотреть возможности изменений, по которым при получении гражданства в порядке натурализации, помимо прочего, необходимо будет подтвердить „декларации лояльности“, то есть выразить свое отношение к развязанной Россией войне, понимание истории Эстонии и ее оккупации. Также, по словам Рейнсалу, хорошо бы установить такое требование и для продления или выдачи видов на жительство гражданам враждебной Эстонии Российской Федерации.

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