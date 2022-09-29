МНЕНИЕ | Три ошибки Путина(20)
В 2022 году Путин сделал три последовательных ошибки, каждая из которых только усугубляла предыдущую. Причем все три были сделаны им лично, и все три заложены в особенностях той примитивной, искаженной и, прямо скажем, колхозной картины мира, которая сформировалась в его голове под влиянием дурного воспитания, российской пропаганды, а также лести и трусости приближенных, пишет российский политолог Сергей Медведев.
В 2022 году Путин сделал три последовательных ошибки, каждая из которых только усугубляла предыдущую. Причем все три были сделаны им лично, и все три заложены в особенностях той примитивной, искаженной и, прямо скажем, колхозной картины мира, которая сформировалась в его голове под влиянием дурного воспитания, российской пропаганды, а также лести и трусости приближенных.
Первая, естественно, это начало „спецоперации“, которое застало врасплох даже ближайших соратников. Понятно, что война планировалась и готовилась давно, но думаю, что большинство полагало, что это будет определенный силовой ресурс для дальнейшей торговли и балансирования на грани. Эта ошибка была заложена в поставлявшейся ему неадевкатной информации о положении в Украине, о прочности украинского государства и руководства, о боеготовности и мотивированности ВСУ, о сплоченности населения. И одновременно - в успокаивающих реляциях военачальников о трансформации и готовности Армии России. Классическая российская туфта от ФСБ и от армии, а так же инфантильная самоуверенность в собственных силах равно эпическое поражение российской армии, невиданное со времен лета 1941-го, которое продолжается у нас перед глазами.
Вторая ошибка - нефтегазовая война с Западом, которая, как выясняется, была не просчитана, и в которой, как со вторжением, не было плана Б. Путин опять-таки повелся на пропагандистское клише „а сейчас мы им кран перекроем“, и оно не сработало. В итоге Россия сама, своими руками выдернула из-под себя нефтегазовый стул, на котором сидела последние десятилетия, основу рентной экономики и всего путинского режима. Плавный отказ от российских углеводородов (как часть зеленого перехода) мог занять не одно десятилетие, никто с ним не торопился - а теперь он займет год, после которого Европа перейдет на новые схемы генерации и поставок энергии, а Россия останется у разбитого корыта, не в силах компенсировать выпавший экспорт поставками в Азию (и те - с чудовищным дисконтом). В результате - истерика в Кремле в преддверии зимнего нефтяного эмбарго и диверсионный подрыв трех ниток Северного потока в надежде, что сейчас-то они приползут, и падут европейские правительства. Не приползут. Не падут.
И третья ошибка - мобилизация и объявление тотальной войны. Опять-таки истоки в одной голове, воспаленной грезами о Великой Отечественной и картинками эшелонов, уходящих на фронт. Эта голова не знает, что живет в распавшемся постиндустриальном и постмассовом обществе, которым управляет проворовавшееся несостоятельное полураспавшееся государство совсем не сталинского образца. Мобилизация пошла криво и косо, учет, логистика, обучение, вооружение -- все разваливается на глазах, и это еще не пошли первые похоронки и раненые (простите, никогда не привыкну к двухсотым и трехсотым), дезертиры и пленные. Стратегического эффекта ноль, социальный эффект - эпик фейл. Мобилизация как истерика, когда драка уже проиграна и остается только ломать стулья в доме.
Все это идеальный кейс последствий персоналистской власти и разрушения институтов. Эти провалы - системны и объективны, заложены в самом структурном кризисе умирающего российского государства, но их уникальное сочетание в течение семи месяцев при отсутствии обратной связи и возможности корректировки - это заслуга одной лысой, накачанной ботоксом головы, которая оперирует представлениями на уровне читателя „Комсомольской правды“ и стратега-пенсионера на лавочке во дворе: „ща мы как долбанем, ща как им газ перекроем, быстро прищурятся!“
Остается только надеяться, что он не доживет до четвертой ошибки, ядерной - или санитары приедут на Абрамсе, или свои же настучат по башке.