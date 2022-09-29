МНЕНИЕ | Три ошибки Путина

В 2022 году Путин сделал три последовательных ошибки, каждая из которых только усугубляла предыдущую. Причем все три были сделаны им лично, и все три заложены в особенностях той примитивной, искаженной и, прямо скажем, колхозной картины мира, которая сформировалась в его голове под влиянием дурного воспитания, российской пропаганды, а также лести и трусости приближенных.

Первая, естественно, это начало „спецоперации“, которое застало врасплох даже ближайших соратников. Понятно, что война планировалась и готовилась давно, но думаю, что большинство полагало, что это будет определенный силовой ресурс для дальнейшей торговли и балансирования на грани. Эта ошибка была заложена в поставлявшейся ему неадевкатной информации о положении в Украине, о прочности украинского государства и руководства, о боеготовности и мотивированности ВСУ, о сплоченности населения. И одновременно - в успокаивающих реляциях военачальников о трансформации и готовности Армии России. Классическая российская туфта от ФСБ и от армии, а так же инфантильная самоуверенность в собственных силах равно эпическое поражение российской армии, невиданное со времен лета 1941-го, которое продолжается у нас перед глазами.