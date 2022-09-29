Отт Тянак: думаю, продолжать ли карьеру

„Я еще ничего не решил. У меня есть контракт с Hyundai на следующий сезон, но вопрос не в команде. Я должен подумать, продолжать ли вообще“, — сказал Тянак французскому изданию AutoHebdo.

„На меня не давят, поэтому я не могу сказать, когда приму решение. Это не зависит от результатов текущего сезона. Во-первых, я хочу посмотреть, какой будет ситуация в моей семье в конце года. Тогда я оценю, останусь ли я с семьей или продолжу“, — добавил он.

Ссылаясь на свою семью, Тянак также пропустил последний этап сезона 2021 года в Монце, где на его результат уже ничего не влияло.

„В тот момент ситуация была такова, что если я не поеду, это не повлияет на мой результат в этой серии, но дома я был крайне нужен. Было важно, чтобы я потратил месяц на то, чтобы быть отцом для своей семьи “, — сказал он в подкасте Betsafe в январе.

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