Международных стартов не будет. Все, расходимся? Второй за неделю российский дуэт фигуристов приостановил карьеру

Серебряные призеры чемпионата России-2021 в танцах на льду Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро объявили о приостановке карьеры, чтобы фигуристка смогла полностью восстановиться после болезни. Об этом ее партнер написал в Instagram, пишет РБК.



„В прошлом году у Тиффани диагностировали тяжелую болезнь, которая, к сожалению, лишила ее возможности полноценно выступать в прошлом сезоне. После этого трудного периода времени Тиффани решила взять перерыв, чтобы полностью восстановиться. Поскольку процессы восстановления могут быть разными для всех, это заняло больше времени, чем ожидалось. Но сейчас она вновь начинает чувствовать себя хорошо“, — написал фигурист.

Гурейро отметил, что вместе с Загорски берет паузу в карьере, чтобы „перевести дыхание и решить, что делать дальше“. „Не менее важно отметить, что в связи с текущими событиями у нас на данный момент отсутствует возможность соревноваться на международном уровне, поэтому мы решили не торопить процессы восстановления и взять перерыв в этом сезоне“, — написал он.



В начале прошлого октября Загорски была госпитализирована в инфекционную больницу, где проходила лечение от менингита. Тогда же танцевальный дуэт не смог выступить на этапах Гран-при. В конце декабря на чемпионате России во время проката произвольной программы спортсменке стало плохо, после чего она завершила номер и покинула лед на руках врачей.



28-летняя Загорски и 31-летний Гурейро с 2014 года выступают в дуэте. Они — призеры этапов Гран-при, в сезоне 2020/21, а также стали вторыми на чемпионате России. На счету дуэта две бронзовые медали чемпионатов страны. Загорски и Гурейро заняли также 13-е место на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.



Ранее, 27 сентября, двукратные чемпионы России (2021, 2022) и серебряные призеры чемпионата Европы (2019, 2022) Иван Букин и Александра Степанова взяли паузу в выступлениях из-за травмы спины фигуристки.



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