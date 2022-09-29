Полиция ищет пропавшую в волости Ляэне-Нигула пожилую женщину

Вчера в 12 часов в центр тревоги поступило сообщение о том, что в Таэбла волости Ляэне-Нигула пропала 68-летняя Маре. В последний раз родственники контактировали с женщиной в воскресенье, 25 сентября.

Полиция связалась с родственниками Маре и проверила возможные места, куда она могла уйти, но, к сожалению, до сих пор ее не нашли.

У Маре короткие седые волосы и серые глаза. Он ростом около 165 сантиметров, крепкого телосложения и ходит, немного горбясь. Выходя из дома, Маре, вероятно, была одета в розовое полупальто, длинные светлые джинсы. В руках - серая сумочка, на ногах - черные туфли.

Просим всех, кто видел Маре или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112 или начальнику отделения полиции Хаапсалу по телефону 53 44 0788.