ФОТО | Жуть какая! Пчёлы захватили ворота в матче НФЛ

Пчелы собрались под стойкой ворот в северной зоне. Улей не повлиял на игру, „Пэкерс“ занесли тачдаун в этой зоне в дебютном драйве. Неизвестно, знали ли вообще игроки о пчёлах, которые выбрали ворота в качестве нового дома в игровой день, пишет Чемпионат.

Персонал арены пытался поймать матку улья, после чего остальные пчелы должны были покинуть стадион. Проблема также заключается в том, что подобный вид пчёл нельзя прогнать опрыскивателями. Встреча между „Тампой-Бэй Бакканирс“ и „Грин-Бэй Пэкерс“ завершилась со счётом 12:14.

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