ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о госбюджете на следующий год(9)
В 12 часов в доме Стенбока состоится пресс-конференция на тему государственно бюджета. В пресс-конференции участвуют премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс и министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.
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Во главе угла бюджета на следующий год - безопасность и люди
Правительство утвердило государственный бюджет на следующий год и государственную бюджетную стратегию на следующие четыре года, и передало их на рассмотрение Рийгикогу. Бюджет следующего года сосредоточится на укреплении безопасности Эстонии, а также на поддержке населения и предприятий в кризис, вызванный начатой Россией широкомасштабной войной.
Объем доходов бюджета 2023 года составляет 16 миллиардов евро, что на 16% больше, чем в бюджете 2022 года, включая дополнительный бюджет. Объем расходов составляет 17 миллиардов евро, что на 18% больше, чем в нынешнем году. Объем инвестиций составляет 775 миллионов евро, что почти на 30 миллионов больше, чем в текущем году.
„При составлении бюджета у нас было два четких приоритета: чтобы безопасность эстонского государства и нашего народа была обеспечена, и чтобы государство заботилось о людях“, - сказала премьер-министр Кая Каллас. „Забота об обороне и людях – это единственно возможные приоритеты в наше время, когда ситуация в области безопасности более напряженная, чем та, что наблюдали несколько поколений до этого. Наш бюджет на следующий год держит Эстонию в надежных руках. Это бюджет, который обеспечивает безопасность Эстонии. Это бюджет, который укрепляет сплоченность нашего общества и помогает лучше справиться с теми чрезвычайными обстоятельствами, которые создал для нас наш агрессивный сосед. Это бюджет, который должен внушить жителям Эстонии чувство уверенности, что вместе мы преодолеем все ждущие нас трудности“, - сказала Каллас.
Премьер-министр Каллас отметила, что при составлении этого бюджета правительство предприняло важные шаги для восстановления доверия к финансовым делам государства. „Государственный бюджет – это общие деньги эстонского народа, мы достаем их не из-под земли и не из банковского автомата. Правительство обязано ответственно обращаться с этими деньгами. Я могу честно и с легким сердцем сказать, что законопроект государственного бюджета на следующий год составлен со всей ответственностью. Дефицит бюджета, который мы унаследовали от позапрошлого правительства, работавшего еще в мирное время, значительно уменьшился. Улучшающаяся бюджетная дисциплина – это своего рода денежный порох, который может нам еще понадобиться, если события примут более негативный оборот, чем ожидается“, - сказала Каллас.
По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, государство укрепляет безопасность Эстонии и делает максимум для того, чтобы люди и бизнес справились с трудностями. „Мы договорились о самом большом из до сих пор существовавших оборонном бюджете. Изменение необлагаемого подоходным налогом минимума означает, что на руках у людей будет оставаться почти 100 евро дополнительных денег“, - подчеркнула она. „Несмотря на сложные времена и дополнительные критически важные инвестиции в безопасность, мы смогли избежать роста дефицита бюджета – он останется в пределах 2,6 процента ВВП. При росте процентных ставок важно придерживаться консервативной кредитной политики – в следующем году кредитная нагрузка останется в пределах 20%, что почти на 4% ниже, чем мы планировали еще полгода назад.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу отметил, что одобренный бюджет инвестирует в жизнеспособность эстонского национального государства. „В полной мере предусмотрено финансирование перехода на эстонский язык в системе общего образования, дополнительные средства выделены высшему образованию и на повышение зарплат учителей. Также в бюджет заложена реформа семейных пособий, что в нынешнее кризисное время является крайне важным сигналом для семей с детьми. В жизнеспособность эстонского национального государства мы инвестируем и посредством резко возросших расходов на оборону, которые в перспективе ближайших четырех лет превысят миллиард евро“.
По словам министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, государственный бюджет следующего года предусматривает исторический рост зарплат в сфере внутренней безопасности. „Зарплаты вырастут не только у спасателей, организаторов спасательных работ и полицейских, они вырастут так же у работников тыла, что должно укрепить сферу профилактики и сохранение и развитие сферы планирования тотальной обороны. Также хочу ответить, что рост зарплат работников передовой в этом году будет достигнут не за счет сокращений и урезания других сфер. Война в Украине другие кризисы, вызванные людьми и природой, показали, насколько важно, чтобы граждане и местные сообщества были вовлечены, обучены и готовы к противостоянию кризисам. Это неотъемлемая часть нашей государственной безопасности, в которую необходимо постоянно и системно инвестировать“, - подчеркнул Ляэнеметс.
ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
Тотальная государственная оборона
Европа переживает крупнейший кризис в сфере безопасности за последние 30 лет. В целях укрепления непосредственно сферы безопасности Эстонии расходы на оборону в 2023 году впервые превысят 1 миллиард евро.
Для того, чтобы максимально увеличить нашу обороноспособность, в соответствии с бюджетной стратегией, в нее в 2023-2026 году будет инвестировано около 2,5 миллиарда евро, то есть более половины всех расходов на оборону. К 2025 году Эстония получит работающую систему противовоздушной обороны средней дальности. Ее приобретут вместе с Латвией, что поможет еще лучше защищать наш регион. Дополнительные критически важные возможности, в которые государство инвестирует дополнительно, - это противотанковые системы, системы стрельбы с закрытых позиций, береговая защита, ситуационное оповещение, инфраструктура, необходимая для приема увеличенного контингента союзнических войск.
Помимо непосредственно военных мощностей, государство инвестирует также в гражданскую оборону. В общей сложности шесть миллионов будет выделено в следующем году для привлечения добровольцев к обеспечению внутренней безопасности, тотальной обороны и поддержки местных и гражданских инициатив. Кроме того, государство увеличит госзаказ на подготовку полицейских и других работников сферы государственной безопасности в Академии МВД, чтобы обеспечить подготовку молодой смены.
Как небольшое, но продвинутое в цифровом отношении государство Эстония дополнительно инвестирует более 30 миллионов евро в укрепления кибербезопасности. Направляемые из России кибератаки на наши системы значительно участились, и для того, чтобы выстоять в кибервойне, необходимо постоянно финансировать эту сферу и обеспечить способность государства функционировать бесперебойно.
Энергетика и реформа рынка электроэнергии
Война, развязанная Россией против Украины, привела к резкому росту цен на энергию. Для облегчения последствий этого люди и малые предприятия смогут в течение следующих четырех лет покупать электроэнергию как универсальную услугу с отрегулированной ценой.
Для бытовых потребителей с 1 октября до конца марта будет действовать автоматическая компенсация счетов на центральное отопление, электричество и газ. Для того, чтобы покрыть рост цен, не нужно подавать отдельное ходатайство, с октября компенсации будут применяться автоматически.
В помощь крупным предприятиям разработаны меры по поддержке ликвидности, которые должны смягчить влияние энергетического кризиса. Также предприниматели получат возможности ходатайствовать об инвестиционных субсидиях с целью улучшения энергоснабжения и более эффективного использования ресурсов.
Во время энергетической войны особенно актуально развитие новых энергомощностей. Из средств Европейского союза мы сможем в следующие пять лет использовать приблизительно 2,9 миллиарда евро для инвестиций, связанных с зеленым переходом, к этой сумме добавится более 600 миллионов евро дохода от торговли квотами на выброс. Самые масштабные инвестиции будут направлены на реконструкцию многоквартирных домов, развитие железнодорожной сети, развитие предприятиями экологичных технологий, ввод в использование целостных решений из области водородных технологий, поддержку справедливого перехода и укрепление электросети, что позволит увеличить производство и потребление возобновляемой энергии.
Экономическое благополучие населения, семейные пособия и смягчение последствий роста цен
Правительство считает необходимым заботиться о людях, столкнувшихся с последствиями вызванных развязанной Россией войной кризисов.
Вырастут зарплаты людей, выполняющих важную для общества работу. Минимальная ставка заработной платы учителя в 2023 году вырастет с 1412 евро до 1749 евро, то есть на 23,9%. К этому будет добавлен фонд дифференциации в объеме 17%, что позволит директорам школ более гибко регулировать работу и оплату труда учителей. Всего в будущем году на рост зарплат учителей в государственном бюджете предусмотрено 106,6 миллиона евро. Средняя зарплата учителя в 2023 году вырастет до 2048 евро.
Фонд зарплат в сфере внутренней безопасности вырастет в 2023 году более чем на 20% (более 50 миллионов евро), что позволит поднять минимальную зарплату спасателей до 1620 евро, минимальную зарплату полицейских - до 1849 евро, а минимальную зарплату организатора спасательных работ - до 1631 евро.
Помимо учителей, полиции и спасателей, не менее, чем на 15% вырастут также зарплаты работников здравоохранения, культуры и социальной сферы. Зарплаты других бюджетников вырастут на 5%.
Для смягчения влияния резкого роста цен с 1 января необлагаемый подоходным налогом минимум вырастет до 654 евро в месяц.
С 1 января 2023 года вырастет пособие на первого и второго ребенка, а также пособие родителя-одиночки – до 80 евро в месяц. Пособие многодетной семьи с нового года вырастет до 600 евро, если в семье от 3 до 6 детей, и до 800 евро, если в семье семь и более детей. Кроме того, с 1 января 2023 года начнет действовать принцип постепенного завершения выплаты пособия для многодетной семьи по достижении детьми 24 лет, а с 2024 года пособие многодетной семьи будет индексироваться по тому же принципу, что и пенсия.
Заметно вырастут пенсии. В следующем году вместе с внеочередным повышением пенсий и индексацией, рост пенсий составит более 100 евро, кроме того, в дальнейшем средняя пенсия по старости не будет облагаться подоходным налогом.
Реформа социального попечения с июля следующего года даст возможность покрывать плату за место в доме престарелых из средней пенсии. Согласно прогнозу, в 2023 году средняя плата за место в доме престарелых для человека с большой потребностью в посторонней помощи составит 1300 евро в месяц, половину этой суммы в дальнейшем будет платить местное самоуправление, а средняя пенсия, которая к апрелю составит приблизительно 700 евро, поможет человеку оплатить вторую половину этой суммы.
Образование на эстонском языке и финансирование здравоохранения
Война России против Украины показала, что единая система школьного образования и хорошее конкурентоспособное образование для всех детей - это, помимо прочего, еще и вопрос безопасности. В бюджете 2023 года предусмотрены необходимые средства, чтобы запустить решающий этап перехода на эстоноязычное образование. В течение следующих четырех лет потребность в дополнительных средствах для перехода на эстонский язык обучения составит примерно 300 миллионов евро. Кроме того, финансирование высшего образования будет расти на 15 % в год, что позволит поддержать качественное высшее образование на эстонском языке и повысить зарплаты преподавателей.
Обзор по сферам юрисдикции каждого из министерств и финансовые платы можно найти здесь: https://valitsus.ee/2023-eelarve