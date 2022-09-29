Россияне бегут в Таллинн от „могилизации“, как кредитные фирмы оставляют жителей Эстонии без дома, куда исчезают эстонские острова. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!(3)
В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht и RusDelfi.
Читайте в новом номере:
Из Санкт-Петербурга в Таллинн от „могилизации“. Российские мужчины призывного возраста в спешке покидают страну
Власть долгов. Сеть кредитных организаций оставляла жителей Эстонии без крыши над головой
Как книжный магазин Apollo стал киномонополистом
Из счастливой жены - в преследовательницу. Кого могут обвинить в преследовании с целью домогательства?
Всего одна фотография в соцсетях сломала жизнь известного тренера по борьбе
Как и куда исчез пятый по величине остров Эстонии?
и многое другое.
Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.