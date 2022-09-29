Эстонский экспресс
29.09.2022, 10:51

Россияне бегут в Таллинн от „могилизации“, как кредитные фирмы оставляют жителей Эстонии без дома, куда исчезают эстонские острова. Новый номер „Эстонского Экспресса“ уже в продаже!

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Новый номер "Эстонского Экспресса" уже в продаже!
Новый номер "Эстонского Экспресса" уже в продаже!
ФОТО: Коллаж | Delfi Meedia

В продаже появился новый номер ежемесячной газеты „Эстонский Экспресс“, в котором на русском языке опубликованы лучшие истории от журналистов Eesti Ekspress, Eesti Päevaleht, Maaleht и RusDelfi.

Читайте в новом номере:

  • Из Санкт-Петербурга в Таллинн от „могилизации“. Российские мужчины призывного возраста в спешке покидают страну

  • Власть долгов. Сеть кредитных организаций оставляла жителей Эстонии без крыши над головой

  • Как книжный магазин Apollo стал киномонополистом

  • Из счастливой жены - в преследовательницу. Кого могут обвинить в преследовании с целью домогательства?

  • Всего одна фотография в соцсетях сломала жизнь известного тренера по борьбе

  • Как и куда исчез пятый по величине остров Эстонии?

и многое другое.

Новый номер „Эстонского Экспресса“ ищите в продаже в магазинах Maxima, Prisma, Selver, Coop Maksimarket и Hyper Rimi по всей Эстонии или заказывайте на sirvi.eu.


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