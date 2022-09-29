29.09.2022, 10:08
СЕЙЧАС на DELFI TV | Контавейт и Канепи вышли в четвертьфинал таллиннского турнира WTA(2)
Анетт Контавейт, победившая в первой игре в одиночном разряде на проходящем в Таллинне теннисном турнире WTA, выйдет на корт в матче второго круга в четверг самое раннее в 18:00. Кайя Канепи (WTA 32.) победила Энн Ли (США) 7:5, 7:5 и прошла в четвертьфинал. Delfi будет транслировать все основные матчи турнира.
Канепи повел во втором сете 3:2, но тут же уступила в нескольких геймах. При счете 5:5 эстонке снова удалось сломить преимущество соперницы, но при счете 40:0 реализовать поставленные очки не удалось, и вместо этого американка заработала брейк-пойнт. Однако Канепи удалось спастись и наконец выиграть сет с четвертой попытки.