СЕЙЧАС на DELFI TV | Контавейт и Канепи вышли в четвертьфинал таллиннского турнира WTA

Канепи повел во втором сете 3:2, но тут же уступила в нескольких геймах. При счете 5:5 эстонке снова удалось сломить преимущество соперницы, но при счете 40:0 реализовать поставленные очки не удалось, и вместо этого американка заработала брейк-пойнт. Однако Канепи удалось спастись и наконец выиграть сет с четвертой попытки.

Второй сет Ли начал лучше, благодаря перерыву поведя в счете 2:0. Хотя Канепи удалось отыграть брейк и сравнять сет, Ли снова повел 4:2, а также заработал игровое очко на собственной подаче. Однако Канепи снова взял бразды правления в свои руки, когда смогла отбить мяч соперницы при счете 5:5. В решающей подаче эстонка сохранила хладнокровие и завершила матч со счетом 7:5, 7:5.