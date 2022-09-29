Foreign Policy: Россия отвела 80% войск от границы с Финляндией и странами Балтии ради войны в Украине

Как пишет издание, до вторжения в Украину в этом регионе находилось около 30 тыс. российских военнослужащих, но Москве пришлось направить на войну большинство из них, чтобы восполнить тяжелые потери.

В публикации цитируются два неназванных европейских сотрудника оборонных ведомств которые считают, что в районе Калининграда и балтийского региона осталось только около 6 тыс. российских военных. Это число может измениться в результате объявленной в России мобилизации, но призванные на службу резервисты, вероятно, будут плохо обучены и снаряжены, пишут журналисты Foreign Policy.

„Передислокация из этого региона за последние семь месяцев была очень значительной, - сказал изданию неназванный военный чиновник одной из скандинавских стран. – Россия многие десятилетия держала около нас сухопутную группировку, которая сейчас практически испарилась“.

При этом чиновник отметил, что Россия по-прежнему сохраняет в регионе мощное воздушное присутствие, и от украинской войны практически не пострадал Северный флот, который издание называет „жемчужиной российской морской мощи“. Но Москва перемещает из региона некоторую другую военную технику, в том числе системы ПВО и ракеты, расположенные около Санкт-Петербурга – об этом недавно сообщал финский общественный вещатель Yle.

Как пишет Foreign Policy, значительное число военнослужащих, которые были переброшены из региона Балтии на украинский фронт, принадлежали к 6-й общевойсковой армии, которая в обычное время отвечает за защиту границ России со странами Балтии и Финляндии. В Украине же этой армии поручили воевать в Харьковской области, где недавно российские силы потерпели серьезное поражение.