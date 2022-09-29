Правительство одобрило повышение семейных пособий. Читайте, что и на сколько вырастет!

Изменение вступает в силу с 1 января 2023 года. С этого момента ежемесячная сумма семейных пособий для семьи с тремя детьми будет составлять 860 евро.

С 1 января 2023 года:

• пособие на первого и второго ребенка, а также пособие на ребенка родителя-одиночки вырастет до 80 евро в месяц (сейчас 60 и 19,18 евро соответственно).

• пособие для семей с 3-6 детьми будет равно 600 евро (сейчас 300 евро), а с 7 и более детьми 800 евро (сейчас 400 евро) в месяц (28% всех детей Эстонии растут в семьях, в которых воспитываются 3–6 детей)

• пособие многодетным семьям будет, постепенно уменьшаясь, выплачиваться до достижения младшим ребенком 24-летнего возраста.

• С 1 мая 2024 года пособие для многодетных семей будет изменяться в соответствии с пенсионным индексом.

„Рост стоимости жизни затрагивает всех жителей Эстонии. Важно поддержать способность семей с детьми справляться с ситуацией, а также сделать все возможное, чтобы люди, которые в непростое время планируют прибавление в семье, чувствовали себя увереннее, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Государство уделяет особое внимание семьям, в которых ребенка или детей воспитывает один родитель, а также семьям с детьми, в которых риск бедности выше среднего или в которых воспитание детей влечет за собой повышенные расходы для семьи“.

Повышение семейных пособий в 2023 году обойдется почти в 164 миллиона евро, к которым добавятся расходы на развитие ИКТ и дополнительные затраты на рабочую силу в размере почти 1,7 миллиона евро. Среди прочего, Департамент социального страхования должен будет взять на работу еще 23 специалистов, большая часть которых будет заниматься проектом плавного завершения выплаты пособий для многодетных семей. Центру информационных систем здравоохранения и социального обеспечения необходимо найти еще четверых специалистов.