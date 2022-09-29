Правительство одобрило повышение семейных пособий. Читайте, что и на сколько вырастет!(24)
На сегодняшнем заседании правительство одобрило и направило в Рийгикогу законопроект об увеличении семейных пособий, чтобы поддержать экономическое положение семей с детьми и придать уверенности людям, планирующим пополнение в семье.
Изменение вступает в силу с 1 января 2023 года. С этого момента ежемесячная сумма семейных пособий для семьи с тремя детьми будет составлять 860 евро.
С 1 января 2023 года:
• пособие на первого и второго ребенка, а также пособие на ребенка родителя-одиночки вырастет до 80 евро в месяц (сейчас 60 и 19,18 евро соответственно).
• пособие для семей с 3-6 детьми будет равно 600 евро (сейчас 300 евро), а с 7 и более детьми 800 евро (сейчас 400 евро) в месяц (28% всех детей Эстонии растут в семьях, в которых воспитываются 3–6 детей)
• пособие многодетным семьям будет, постепенно уменьшаясь, выплачиваться до достижения младшим ребенком 24-летнего возраста.
• С 1 мая 2024 года пособие для многодетных семей будет изменяться в соответствии с пенсионным индексом.
„Рост стоимости жизни затрагивает всех жителей Эстонии. Важно поддержать способность семей с детьми справляться с ситуацией, а также сделать все возможное, чтобы люди, которые в непростое время планируют прибавление в семье, чувствовали себя увереннее, – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало. – Государство уделяет особое внимание семьям, в которых ребенка или детей воспитывает один родитель, а также семьям с детьми, в которых риск бедности выше среднего или в которых воспитание детей влечет за собой повышенные расходы для семьи“.
Повышение семейных пособий в 2023 году обойдется почти в 164 миллиона евро, к которым добавятся расходы на развитие ИКТ и дополнительные затраты на рабочую силу в размере почти 1,7 миллиона евро. Среди прочего, Департамент социального страхования должен будет взять на работу еще 23 специалистов, большая часть которых будет заниматься проектом плавного завершения выплаты пособий для многодетных семей. Центру информационных систем здравоохранения и социального обеспечения необходимо найти еще четверых специалистов.
По словам министра социальной защиты, подведомственные учреждения Министерства социальных дел делают все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную выплату пособий. „Мы уже ранее говорили о том, что между принятием закона и вступлением в силу изменений запланировано так мало времени, что его не хватает на разработку и тестирование информационных систем. Электронное государство на некоторое время уходит в прошлое, Департамент социального страхования начнет вручную обрабатывать документы, связанные с выплатой пособий на молодых людей до достижения ими 24 лет. Разработка систем требует времени, поскольку полностью меняется логика выплаты пособия, которая до нынешнего времени связана с учебой ребенка“, – пояснила Рийсало. Если из-за обработки документов вручную возникнут неточности в суммах или сроках выплаты, получателям пособия будет выплачена пеня.
Чтобы выполнить все необходимые ИТ-разработки для реализации проекта в полном масштабе, государство будет вынуждено отказаться от планов по завершению части других проектов. Одним из примеров является разработка пенсионной услуги, финансируемой Европейским социальным фондом. Ее прекращение требует возврата более 100 000 евро, которые уже были выплачены государству в составе почти полумиллиона евро, отведенных на разработку услуг. Такие же расходы в будущем должны быть запланированы в государственном бюджете.
К 2026 году дополнительные расходы на семейные пособия увеличатся почти до 226 миллионов евро. Общая стоимость проекта оценивается министерством почти в 521 миллион евро.
Кроме того, по требованию Министерства юстиции в законопроекте планируется изменить расчет алиментов, согласно которому при расчете минимального размера алиментов не будет учитываться содержание многодетной семьи. В случае троих детей сумма минимальных алиментов увеличивается до 130 евро. Цель изменения - добиться того, чтобы увеличение пособия для многодетных семей не снижало размер алиментов, установленных для содержания ребенка.