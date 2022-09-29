Береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку на „Северном потоке“

„Медуза“ пишет, что, по данным Морской администрации Швеции, речь идет про утечку на газопроводе „Северный поток — 2“. Место утечки находится в экономической зоне Швеции. Диаметр области пузырьков газа, которые поднимаются на поверхность над местом утечки, составляет 200 метров.

„Об этой утечке не было известно с самого начала. [Облако пузырьков газа] не было видно на радарах, потому что оно меньше, [чем в местах других утечек]. Береговая охрана увидела его, когда исследовала район на судне и на самолете“, — заявила представительница Морской администрации Швеции.

Означает ли обнаружение четвертой утечки, что повреждены все четыре нитки газопроводов „Северный поток“, в ведомстве не уточнили.

В свою очередь шведский сейсмолог Бьорн Лунд, который ранее сообщил о двух взрывах в районах утечек из „Северного потока“, заявил Aftonbladet, что взрывов могло быть три. На это указывает характер сейсмических волн после второго взрыва. Третий взрыв мог произойти через 10 секунд после него, предполагает Лунд.

Об утечках на двух нитках „Северного потока — 1“ и одной нитке „Северного потока — 2“ стало известно 26 сентября. Власти Евросоюза заявили, что „Северный поток“ был поврежден намеренно.

Расследованием инцидентов занялись в Германии, Дании и Швеции. Спецслужбы Германии подозревают, что это была диверсия с использованием водолазов или подводной лодки. По их мнению, если газопроводы не починить быстро, они могут остаться непригодным навсегда.

Sky News сообщил со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании, что повредившие газопровод взрывные устройства могли быть установлены месяцы или даже годы назад. Кто и зачем это сделал, пока неизвестно.

По данным Der Tagesspiegel, немецкие службы безопасности подозревают в организации взрывов Россию, Украину или проукраинские силы. ФСБ возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений газопроводов.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram или Instagram.