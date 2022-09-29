Эксперт: пугающе дорогих квартир на рынке уже достаточно, на продажу требуется все больше времени

„Мы вернулись к ситуации, когда предложение квартир стоимостью более полумиллиона евро явно превышает спрос. Если в среднем в этом году ежемесячно совершалось десять сделок в этом ценовом классе, то имеющихся на данный момент „складских запасов“ уже хватит бы больше чем за год. Поэтому периоды продажи увеличились более чем до полугода, что само по себе является вполне нормальным при продаже сравнительно дорогих квартир“, – рассказал о тенденциях последнего времени исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara Меэлис Рянк.

По словам Меэлиса Рянка, под влиянием длившегося последний год ценового ралли в сфере недвижимости, цены на значительную часть дорогих квартир сейчас явно завышены. „Я бы предположил, что примерно треть может ожидать коррекция цен. Не следует путать это с разговорами о падении цен, поскольку речь идёт просто о том, чтобы выпустить воздух из раздутых цен, — подчеркнул исполнительный директор подразделения жилых площадей 1Partner Kinnisvara, добавив, что рынок все ещё активен. – Если в прошлом году в Таллинне было продано 70 квартир стоимостью более полумиллиона евро, то за первые восемь месяцев этого года продана уже 81 квартира“.

Рянк сказал также, что в случае квартиры стоимостью полмиллиона первоначальный взнос составит порядка 100 000 евро, и тогда кредит должен покрывать оставшиеся 400 000 евро, что при нынешних процентных ставках означает ежемесячный платёж в размере примерно 2 000 евро. „Количество людей, которые могут позволить себе купить квартиру стоимостью более полумиллиона евро, растёт медленно. В то же время, большинство из тех, чей доход в последние годы это позволял, уже успели приобрести себе хороший дом“, — пояснил Меэлис Рянк причину увеличения периода продаж.

В настоящее время в Таллинне выставлено на продажу 16 квартир, за которые продавцы желают получить более миллиона евро. „В случае таких по-настоящему эксклюзивных жилых помещений, срок продажи может оказаться ещё больше, и неудивительно, если при достижении договорённости первоначально запрашиваемая цена упадёт на стоимость нового роскошного автомобиля или небольшой квартиры“.