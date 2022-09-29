Ураган „Иэн“ ударил по Флориде. До этого он полностью „отключил“ энергоснабжение на Кубе

Кубинские власти начали постепенно восстанавливать подачу электричества в восточных регионах к утру среды, но предупредили, что на западе острова этот процесс будет более сложным. Утром министерство энергетики и горнорудной промышленности Кубы сообщило, что электроснабжение восстановлено в трех регионах, работы в других продолжаются.

Кроме того, власти США заявили, что ведут поисковую операцию в море после того, как около Кубы во время урагана, предположительно, затонул корабль, на борту которого было 23 мигранта.

Обесточенный остров

Как сообщило ранее кубинское правительство, из-за удара „Иэна“ из строя вышла крупнейшая в стране теплоэлектростанция „Антонио Гитерас“. Оперативно включить ее не удалось, и остров оказался полностью обесточен: без света остались 11 млн человек.

ТЭС „Антонио Гитерас“ расположена в Матансасе, в 100 км к востоку от Гаваны, и является важнейшей на Кубе. Ее отключение означало, что на острове полностью перестала производиться электроэнергия.

Майелин Суарес, жительница Пинар-дель-Рио, сказала, что ночь понедельника, когда разразился шторм, была самой мрачной в ее жизни. „Мы чуть не лишились крыши нашего дома, - рассказала она агентству Рейтер. - Мы с мужем и дочерью привязали ее веревкой, чтобы не улетела“.

Президент Кубы Мигель Диас Канель посетил провинцию и пообещал в „Твиттере“, что страна „преодолеет невзгоды“.

Флорида - следующая

Во второй половине дня в среду „Иэн“ ударил по Флориде и вызвал затопление в городе Нейплс на юго-западе полуострова. Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что ураган наносит крайне серьезные повреждения инфраструктуре, однако, по его наблюдениям, уровень воды уже достиг максимума.

По данным американских метеорологических служб, к 17:00 по местному времени уровень воды в Нейплс поднялся до отметки 2,74 метра, что значительно превысило прогнозы.

Сейчас во Флориде без электричества остались около 2 млн человек. Отменены более 2 тыс. авиарейсов.