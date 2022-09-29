29.09.2022, 07:26
Один из пострадавших в столкновении поезда и микроавтобуса пограничников скончался
ФОТО: | Delfi Meedia
Позавчера около полудня в деревне Колодавица в Сетомаа столкнулись микроавтобус службы быстрого реагирования погранохраны Департамента полиции и погранохраны (PPA) и пассажирский поезд, в результате чего пострадали три находившиеся в микроавтобусе пограничника. Несмотря на усилия медиков, один из них - 39-летний мужчина - вечером скончался.
Ляэнеский префект Валло Коппель сказал, что крайне опечален смертью коллеги. „Это невосполнимый удар по близким и всей полицейской семьей. Выражаю глубочайшие соболезнования близким Алара, друзьям и коллегам, с которыми они вместе на протяжении долгих лет служили Эстонии“.