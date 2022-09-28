Кто взорвал „Северный поток“? Европа расследует мегадиверсию на главном газопроводе из России

Кто взорвал сразу три нитки „Северного потока“ у берегов Дании и Швеции, в ближайшие дни мы не узнаем. Европейцы говорят, что уверены в диверсии, но даже подобраться к месту взрывов в ближайшую неделю не выйдет.

В среду, на третий день после происшествия, газ из поврежденных труб с прежней силой вырывается с 80-метровой глубины на поверхность и пузырится на площади диаметром в километр. Половина имевшегося в отключенном, но заполненном „Северном потоке“ газа уже улетучилась, сообщили датские и шведские власти. Интенсивность утечки снизится не раньше выходных.

Немецкие и датские военные корабли патрулируют район, закрытый для судоходства в радиусе пяти морских миль.

„Взрыв был очень мощный, поэтому пройдет некоторое время, прежде чем мы сможем туда погрузиться, - сказал министр обороны Дании Мортен Бёдсков на брифинге в среду. - В реальности может пройти неделя, а то и две, прежде чем там все успокоится и мы сможем осмотреть место“.

Он подтвердил озвученный накануне властями трех прибрежных стран вывод о том, что три взрыва на двух нитках газопровода были диверсией. Естественные причины аварии исключены.

„Это не совпадение. Все было спланировано, тщательно спланировано“, - сказал Бёдсков.

Кому это выгодно?

Россия потеряла крупнейший и новейший газопровод в Европу, по которому, правда, не прокачивала газ, поскольку одну нитку Германия так и не сертифицировала, а другую Кремль перекрыл на очередном витке газовой войны против ЕС в попытке оказать давление и добиться снятия санкций, наложенных за нападение на Украину.

Кремль созвал на пятницу Совет Безопасности ООН и отмел предположения в причастности к аварии как „глупые и абсурдные“.

„Заинтересованы ли мы в этом? Нет, мы не заинтересованы. Мы лишились маршрутов поставки газа в Европу“, - сказал российским агентствам пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Америка как ведущая мировая нефтегазовая держава выигрывает от сокращения российских поставок на европейский рынок и от роста цен на газ.