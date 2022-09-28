Кто взорвал „Северный поток“? Европа расследует мегадиверсию на главном газопроводе из России(50)
Европа начала расследование диверсии на трех нитках главного газопровода из России. Флот патрулирует бурлящее российским газом Балтийское море, армия и полиция укрепляют охрану нефтегазовых объектов, а политики обещают жесткий ответ виновным в беспрецедентном нападении на энергетическую инфраструктуру ЕС, пишет Би-би-си.
Кто взорвал сразу три нитки „Северного потока“ у берегов Дании и Швеции, в ближайшие дни мы не узнаем. Европейцы говорят, что уверены в диверсии, но даже подобраться к месту взрывов в ближайшую неделю не выйдет.
В среду, на третий день после происшествия, газ из поврежденных труб с прежней силой вырывается с 80-метровой глубины на поверхность и пузырится на площади диаметром в километр. Половина имевшегося в отключенном, но заполненном „Северном потоке“ газа уже улетучилась, сообщили датские и шведские власти. Интенсивность утечки снизится не раньше выходных.
Немецкие и датские военные корабли патрулируют район, закрытый для судоходства в радиусе пяти морских миль.
„Взрыв был очень мощный, поэтому пройдет некоторое время, прежде чем мы сможем туда погрузиться, - сказал министр обороны Дании Мортен Бёдсков на брифинге в среду. - В реальности может пройти неделя, а то и две, прежде чем там все успокоится и мы сможем осмотреть место“.
Он подтвердил озвученный накануне властями трех прибрежных стран вывод о том, что три взрыва на двух нитках газопровода были диверсией. Естественные причины аварии исключены.
„Это не совпадение. Все было спланировано, тщательно спланировано“, - сказал Бёдсков.
Кому это выгодно?
Россия потеряла крупнейший и новейший газопровод в Европу, по которому, правда, не прокачивала газ, поскольку одну нитку Германия так и не сертифицировала, а другую Кремль перекрыл на очередном витке газовой войны против ЕС в попытке оказать давление и добиться снятия санкций, наложенных за нападение на Украину.
Кремль созвал на пятницу Совет Безопасности ООН и отмел предположения в причастности к аварии как „глупые и абсурдные“.
„Заинтересованы ли мы в этом? Нет, мы не заинтересованы. Мы лишились маршрутов поставки газа в Европу“, - сказал российским агентствам пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Он напомнил, что Америка как ведущая мировая нефтегазовая держава выигрывает от сокращения российских поставок на европейский рынок и от роста цен на газ.
„Мы видим огромные прибыли американских поставщиков сжиженного газа, которые кратно увеличили свои поставки на европейский континент. Они очень заинтересованы в дальнейшем получении этих суперприбылей“, - цитирует Пескова „Интерфакс“.
США изначально были против „Северного потока - 2“. Санкции против проекта ввел Дональд Трамп, но следующий президент Джо Байден отменил их.
Белый дом пока осторожно комментирует взрывы на газопроводах, предлагает дождаться ясности и обещает не бросать Европу в энергетической беде.
Европа готовит „жесткий ответ“, НАТО - защиту
„Любое преднамеренное разрушение европейской энергетической инфраструктуры абсолютно неприемлемо и получит коллективный и жесткий отпор“, - пригрозил диверсантам глава европейской дипломатии Жозеф Боррель.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с датским министром обороны и сообщил, что обсудил диверсию на трубопроводах „Северного потока“ и защиту критической инфраструктуры стран НАТО.
Датский министр иностранных дел Йеппе Кофод также упомянул жесткий ответ совместно с трансатлантическими партнерами, но пообещал сначала разобраться.
„Мы пока не знаем, кто за этим стоит. И мы не знаем, какие у них мотивы. Но в любом случае это - нападение на нашу энергетическую инфраструктуру в международных водах. Мы предельно серьезно относимся к таким вещам“, - сказал он.
Еще серьезнее к диверсиям относится Норвегия - крупнейший поставщик природного газа потребителям ЕС.
В среду власти сообщили, что полиция и армия усилили охрану платформ и трубопроводов. А крупнейшая норвежская компания Equinor повысила уровень опасности и предприняла дополнительные меры и на суше, и на шельфе.
Шведская прокуратура поручила расследование диверсии отделу национальной безопасности и объяснила это тем, что речь идет о тяжелом преступлении, которое по меньшей мере частично могло быть направлено против национальных интересов Швеции и могло быть совершено иностранной державой.
Можно ли починить?
Оператор газопровода „Северный поток“ затруднился даже примерно прикинуть перспективы ремонта. В том же духе высказался Кремль.
„Мы пока не понимаем, что ремонтировать. Как можно прогнозировать ремонт, если мы не понимаем, что ремонтировать“, - сказал Песков.
Между тем управляющий директор немецкого оператора газопроводов Gasunie Deutschland говорит, что не все потеряно.
„Есть прекрасные специалисты по авариям на трубопроводах, и наземных и подводных, есть аварийный запас труб, - цитирует Йенса Шумана Рейтер. - Все это внушает умеренный оптимизм в том, что даже такое можно починить“.
Оптимизм этот не разделяют источники немецкой газеты Tagesspiegel в правительстве Германии.
Они сообщили в среду, что если быстро не ликвидировать аварию и позволить соленой воде заполнить трубу, „Северный поток“ может навсегда остаться ржаветь на дне Балтийского моря.