Еврокомиссия представила новый пакет санкций против России

„Россия вывела свое вторжение в Украину на новый уровень. Фальшивые „референдумы“, организованные на оккупированных Россией территориях, являются незаконной попыткой захвата земель и силового изменения международных границ. Мобилизация и угроза Путина применить ядерное оружие - это дальнейшие шаги на пути эскалации. Мы не приемлем ни бутафорских референдумов, ни какой-либо аннексии украинских территорий. И мы полны решимости заставить Кремль заплатить за эту эскалацию“, - заявила фон дер Ляйен.

Новые запреты на ввоз российских товаров в ЕС

Еврокомиссия предлагает ввести новые масштабные запреты на ввоз российских товаров в Евросоюз. „Это не позволит российской продукции попасть на европейский рынок и лишит РФ дополнительных 7 млрд евро доходов, - уточнила ее глава. - Тем самым мы изолируем Россию и еще больше бьем по ее экономике“.

Помимо этого, предлагается расширить список товаров и услуг, запрещенных к экспорту из ЕС в Россию. В качестве примеров Урсула фон дер Ляйен назвала авиазапчасти и электронные компоненты, а также определенные химические вещества. „Цель заключается в том, чтобы лишить военный комплекс Кремля ключевых технологий. Это ослабит российскую экономику и ее способность к модернизации“, - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

Гражданам стран ЕС будет запрещено заседать в управленческих структурах российских государственных компаний, поскольку „Россия не должна извлекать выгоду из европейских знаний и опыта“, сказала фон дер Ляйен.

„Группа семи“ (G7) в принципе согласилась ввести потолок цен на российскую нефть для третьих стран. В этом пакете будет заложена правовая основа для такого ограничения“, - уточнила председатель Европейской комиссии.

Санкции за попытки обойти санкции

Кроме того, планируются штрафные меры против тех, кто попытается обойти санкции, пишет DW. Например, в том случае, если компании купят товары в ЕС, привезут их в третьи страны, а затем отправят на продажу в Россию, пояснили Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель.