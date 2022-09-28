ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (217-й день) | „Получат такой ответ, на который не рассчитывали“. Секретарь СНБО Украины предупредил Беларусь
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Фон дер Ляйен: ЕС согласовал новые „кусачие“ санкции, включая потолок цен на российскую нефть.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила на брифинге в Брюсселе и рассказала о новом пакете санкций против России, который, по ее словам, „в принципе“ одобрили члены Евросоюза. По ее словам, в этот пакет войдет и предельная цена на покупку российской нефти. Цену предлагается установить заметно ниже текущей рыночной, но выше себестоимости добычи в России, с тем чтобы сохранить поставки топлива на мировой рынок, но при этом заметно снизить приток нефтедолларов в российский бюджет, финансирующий войну.
Британская разведка: Украина активизирует наступление, Россия укрепляет оборону.
Украинские вооруженные силы активизируют наступление на северо-востоке страны. Россия при этом подготавливает более устойчивую оборону, так как украинское наступление может грозить частям Луганской области, сообщает британская разведка.
Украинские силы медленно продвигаются как минимум на двух направлениях к востоку от рек Оскол и Северский Донец. Продолжаются тяжелые бои в Херсонской области.
Украинские войска укрепляют позиции около Лимана, атаки армии РФ на Бахмут закончились неудачей.
В районе Лимана продолжаются ожесточенные бои, и украинские военные, судя по сообщениям с фронта, близки к тому, чтобы перерезать последние пути снабжения действующей там российской группировки и взять ее в оперативное окружение. Украинская артиллерия держит под огневым контролем последнюю дорогу для снабжения российских войск в городе, идущую через Сватово, Макеевку и Терны. Украинские разведывательные и диверсионные группы уже замечены в городах Торское и Ямполь к юго-востоку от Лимана.
ВСУ: самолеты РФ ударили по Одесской, Николаевской и Днепропетровской областям, но ракеты сбили.
В частности, как сказано в сообщении, российский истребитель Су-35 выпустил ракету Х-31 по поселку Березнеговатое в Николаевской области, однако она была уничтожена в воздухе. Кроме того, командование „Юг“ сообщает, что два истребителя Су-35 выпустили две ракеты Х-59 по Одесской области, как утверждается в сводке, их также сбили. Аналогичный удар был нанесен по городу Кривой Рог в Днепропетровской области, и в этом случае ракета Х-59 была также сбита.
Рейтер: США готовят военную помощь Украине на $1,1 млрд, в том числе новые HIMARS.
Журналисты Рейтер передают со ссылкой на источники, знакомые с подробностями плана, что этот пакет в числе прочего будет включать новые реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним. Согласно этим данным, Украина также получит различные радары и системы борьбы с дронами, а также сможет рассчитывать на различные программы обучения и технической поддержки.
„Референдумы“ в оккупированных частях Украины обсудил Совбез ООН. Зеленский назвал процедуру фарсом.
Совет Безопасности ООН провел заседание в связи с организацией на оккупированных территориях Украины так называемых „референдумов“ о присоединении к России. Украинский президент Владимир Зеленский заявил членам Совбеза, что в случае если Москва признает результаты „голосования“ и аннексирует территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, мир должен перестать говорить с Владимиром Путиным. Он призвал в таком случае исключить Россию из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН и других международных организаций.
Сербия, несмотря на теплые отношения с Россией, не признает „референдумы“ об аннексии четырех регионов Украины. „Сербия... не признает это, поскольку она придерживается международного права, Устава ООН и резолюций ООН“, - заявил президент Александр Вучич журналистам в Нью-Йорке, передает Рейтер.