RusDelfi В УКРАИНЕ | Военнослужащий ВСУ: впереди зима, будет тяжело, но я уверен, что эстонский народ будет сплоченным. Лучше отдать 100 долларов за газ, чем жизнь бесплатно

С военнослужащим ВСУ, командиром отделения в 21-м отдельном мотопехотном батальоне „Сармат“ Сергеем Гнездиловым мы познакомились совсем незадолго до российского вторжения в Украину. Тогда Сергей внешне излучал оптимизм, сейчас, после семи месяцев боев, он планирует написать книгу и подходит к жизни философски. Будущий „украинский Ремарк“ пожелал россиянам не бежать из страны, а быть как иранские женщины. Эстонию он поблагодарил за то, что она искренне помогает Украине, в отличие от Германии.