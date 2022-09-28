За рубежом
28.09.2022, 19:33

RusDelfi В УКРАИНЕ | Военнослужащий ВСУ: впереди зима, будет тяжело, но я уверен, что эстонский народ будет сплоченным. Лучше отдать 100 долларов за газ, чем жизнь бесплатно

 
Сергей Гнездилов
Сергей Гнездилов
ФОТО: Delfi Meedia

С военнослужащим ВСУ, командиром отделения в 21-м отдельном мотопехотном батальоне „Сармат“ Сергеем Гнездиловым мы познакомились совсем незадолго до российского вторжения в Украину. Тогда Сергей внешне излучал оптимизм, сейчас, после семи месяцев боев, он планирует написать книгу и подходит к жизни философски. Будущий „украинский Ремарк“ пожелал россиянам не бежать из страны, а быть как иранские женщины. Эстонию он поблагодарил за то, что она искренне помогает Украине, в отличие от Германии.

Сергей, мы с тобой записывали интервью 8 месяцев назад в окопах. Что изменилось с того времени?

Случилось полномасштабное вторжение России в Украину. Россия откровенно, нагло и очень брутально зашла к нам почти всей своей армией, имевшейся на тот момент. Дальше мы уже знаем, что произошло: Буча, Мариуполь, очень много городов и поселков Украины почти на 100% разрушены, а их жители погибли.

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