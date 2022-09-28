Экс-футболисту сборной России пришла повестка

По информации источника, футболист никогда не служил, ему 37 лет, но повестка все равно пришла. Также сообщается, что в документе сразу было несколько ошибок. Была указана неправильная фамилия игрока. Вместе „Билялетдинов“ было написано „Булалетдинов“, а также в военкомате считают, что игрок до сих пор работает в структуре столичного „Спартака“.

„Динияр действительно получил повестку. Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка. Сейчас будет выяснять, правильная ли это повестка или ее прислали рано“, — сказал отец игрока Ринат Билялетдинов.

Также Ринат Билялетдинов заявил „РБ Спорт“, что его сын „бегать не собирается“. „Динияр не будет стартовать в сторону Армении, Грузии или Казахстана. Формально, присутствуют несостыковки с законом“, — сказал он.

Билялетдинов – заслуженный мастер спорта России. Обладатель премии „Первая пятёрка“ 2005 года и бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Начинал профессиональную карьеру в московском „Локомотиве“, за который играл в течение пяти лет.