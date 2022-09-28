ФОТО | В братской могиле у советского монумента в Вильянди найдены останки уже более ста человек

По словам директора Военного музея Хеллара Лилля, раскопки будут продолжаться в течение всего сегодняшнего дня, а при необходимости продолжатся и завтра. „Раскопки все еще продолжаются, и скорее всего будут найдены новые тела“, - сказал Лилль.

По словам Лилля, на советском памятнике значилось, что в могиле похоронено только шесть человек, но в ходе раскопок обнаружены останки уже более сотни солдат. „Трудно предсказать, сколько их там. Их может быть несколько сотен, - сказал он, добавив, что павшие похоронены в могиле плотными рядами. - Они лежат там в несколько слоев“.

По словам Лилля, в общей могиле могли быть похоронены как те, кто умер в лагере для военнопленных, так и те, кто был тяжело ранен или погиб и кого нужно было похоронить в срочном порядке. „Мы нашли капсулы с личными данными, но в данный момент их не вскрываем, потому что содержимое может быть повреждено“, - сказал Лилль, добавив, что, возможно, получится найти имена некоторых людей и определить, кому принадлежат останки.

Останки солдат будут перезахоронены на кладбище в братской могиле.