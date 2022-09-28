Баскетбол
28.09.2022, 16:29

СЕГОДНЯ на DELFI TV | Станет ли „Калев/Крамо“ на шаг ближе к выходу в еврокубки?

 
Кристьян Китсинг
Кристьян Китсинг
ФОТО: Marita Brigitta Mones | BC Kalev/Cramo

Сегодня баскетбольная клуб „Калев/Крамо“ продолжает отборочный этап Кубка Европы ФИБА в литовском городе Йонава против косовского клуба „Приштина“. Победа приблизит таллиннский клуб к выходу в основной турнир. Начало встречи в 17:00. Delfi TV транслирует матч в прямом эфире.

Во вторник „Калев/Крамо“ стартовал с победы над хорватским клубом „Цедевита Джуниор“ со счетом 93:73 в первом раунде. Артур Конончук, забросивший четыре трехочковых броска, стал лучшим бомбардиром эстонского клуба, набрав 14 очков, американцы Альтерик Гилберт и Уэсли ван Бек набрали 13 очков, а латыш Мартиньш Мейерс набрал 12 очков.

Лидерами косовского клуба, который первый круг пропускал, являются американцы Дерек Уилсон и Дастин Томас, а также лидер сборной Косово Дардан Бериша.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии