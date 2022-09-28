СЕГОДНЯ на DELFI TV | Станет ли „Калев/Крамо“ на шаг ближе к выходу в еврокубки?

Во вторник „Калев/Крамо“ стартовал с победы над хорватским клубом „Цедевита Джуниор“ со счетом 93:73 в первом раунде. Артур Конончук, забросивший четыре трехочковых броска, стал лучшим бомбардиром эстонского клуба, набрав 14 очков, американцы Альтерик Гилберт и Уэсли ван Бек набрали 13 очков, а латыш Мартиньш Мейерс набрал 12 очков.