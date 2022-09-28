28.09.2022, 16:29
СЕГОДНЯ на DELFI TV | Станет ли „Калев/Крамо“ на шаг ближе к выходу в еврокубки?
ФОТО: | BC Kalev/Cramo
Сегодня баскетбольная клуб „Калев/Крамо“ продолжает отборочный этап Кубка Европы ФИБА в литовском городе Йонава против косовского клуба „Приштина“. Победа приблизит таллиннский клуб к выходу в основной турнир. Начало встречи в 17:00. Delfi TV транслирует матч в прямом эфире.
Во вторник „Калев/Крамо“ стартовал с победы над хорватским клубом „Цедевита Джуниор“ со счетом 93:73 в первом раунде. Артур Конончук, забросивший четыре трехочковых броска, стал лучшим бомбардиром эстонского клуба, набрав 14 очков, американцы Альтерик Гилберт и Уэсли ван Бек набрали 13 очков, а латыш Мартиньш Мейерс набрал 12 очков.