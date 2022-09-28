„Вы не сможете победить стихию“. История самой большой трагедии в истории латвийского парусного спорта

Всего в регате 1988 года участвовало 28 яхт. Утром 28 июля метеорологи еще не прогнозировали шторм, но в 17 часов по радио сообщили о надвигающемся ненастье. В Рижском заливе ожидались порывы ветра 14 метров в секунду. В этот момент все яхты уже были в море, и лишь некоторые из них получили штормовое предупреждение.

„В те дни в Латвии было ужасно жарко. Мы находились в моем кабинете на 14-м этаже Дома печати, в редакции журнала „Liesma“, и закончили писать обращение о восстановлении Латвийского олимпийского комитета. Внезапно налетел порыв ветра, который, казалось, выбьет большие оконные стекла. Тогда из-за сильной жары в Рижском заливе возник смерч. К несчастью, никто не предвидел такой быстрой смены погоды и шторма. Метеорологические прогнозы в то время были не такими точными“, — рассказал Delfi журналист и бывший член президиума Федерации парусного спорта ЛССР Дайнис Цауне. После трагедии, в ноябре 1988 года, он опубликовал в журнале „Liesma“ обширную статью, в которой шаг за шагом рассматривал обстоятельства произошедшего.