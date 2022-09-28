28.09.2022, 17:58
„Вы не сможете победить стихию“. История самой большой трагедии в истории латвийского парусного спорта(1)
ФОТО: Pexels.com
28 июля 1988 года в Рижском заливе поднялась буря, которая унесла жизни четверых латвийских моряков. В тот день состоялся третий этап чемпионата Латвии по парусному спорту на длинные дистанции, и несколько яхт сильно пострадали от огромных волн и порывов ветра. Эта трагедия стала самой большой в истории латвийского парусного спорта.
Всего в регате 1988 года участвовало 28 яхт. Утром 28 июля метеорологи еще не прогнозировали шторм, но в 17 часов по радио сообщили о надвигающемся ненастье. В Рижском заливе ожидались порывы ветра 14 метров в секунду. В этот момент все яхты уже были в море, и лишь некоторые из них получили штормовое предупреждение.