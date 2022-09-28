Швейцария не выдала Карпову визу для участия в показе фильма „Чемпион мира“

Фильм Алексея Сидорова „Чемпион мира“ (премьера состоялась в декабре) рассказывает о матче за шахматную корону 1978 года между Карповым и претендентом Виктором Корчным, эмигрировавшим в Швейцарию. Фильм показали в женевской штаб-квартире ООН 27 сентября.



„Мы хотели, чтобы приехал Анатолий Карпов, и предпринимали самые энергичные, необходимые усилия. Но в последний момент, к сожалению, швейцарские власти не выдали ему въездную визу“, — сказал Гатилов. Он отметил, что невыдача визы „стала неожиданностью, поскольку показ фильма — это неполитизированное мероприятие, которое не должно вызывать никаких вопросов“.

Президент фонда социальных инициатив „Мир и гармония“ Эльмира Щербакова сказала ТАСС, что показ фильма проводился в Женеве в рамках проекта „Искусство объединяет“. Из-за невозможности приехать Карпов записал видеообращение к зрителям, которое было показано перед фильмом.



Карпов — депутат Госдумы VI, VII и VIII созывов, член фракции „Единая Россия“, вице-президент Федерации шахмат России. 24 февраля 2022 года Швейцария объявила об ограничениях на поездки для депутатов Госдумы, а также российских бизнесменов.



В 1978 году в Багио на Филиппинах Карпов победил Корчного 6:5 в 32 партиях, а в 1981 году снова обыграл соперника в итальянском Мерано со счетом 6:2.



Корчной в 1976 году отказался возвращаться в СССР с турнира в Амстердаме, не смог получить политическое убежище в Нидерландах, после чего поселился в Швейцарии и стал представлять эту страну. Корчной умер в Швейцарии в 2016 году в возрасте 85 лет.

