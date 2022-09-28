Кая Каллас вступила в армию NAFO. В образе собаки

В воскресенье Кая Каллас опубликовала в своем аккаунте в Twitter сделанный из нее „собачий“ мем.

Мем Fella (Фелла) был создан в мае 2022 года, когда Twitter-художник @Kama_Kamilia начал добавлять аватар в виде изображения собаки сиба-ину, известный как Fella, к фоторепортажам боевых действий на Украине. 24 мая того же года была создана интернет группа NAFO с аватаром Fella в качестве символа.

Через некоторое время Kama начал вручать изображения Fella в качестве награды для активных единомышленников. Fella - гендерно-нейтральный аватар.

По оценкам немецкой газеты Berliner Kurier, по состоянию на сентябрь 2022 года группа насчитывает десятки тысяч участников. Изображения Fella появляются в различных фотографиях и видео с украинскими солдатами и вставляются в кадры военной хроники таким образом, чтобы высмеивать российских военных .

Кая Каллас на сутки заметила свое фото в аккаунте Twitter на собачий мем, чтобы подвигнуть людей жертвовать для Украины.

Наш премьер написала в своем посте: „Мои приветствия #NAFO Феллам- вы отлично работаете, борясь против дезинформации и российской пропаганды и собирая деньги для защиты Украины. Приветствую вас, феллы. Спасибо, что подарили мне моего Фелла. Расширение #NAFO нельзя поставить под сомнение“.

Вот как выглядит Фелла в образе премьер-министра Эстонии:

В ряды NAFO вступили и другие известные эстонцы.