Решение по делу Валиевой могут не обнародовать, так как она является защищенным лицом

Об этом сообщила гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова.

„Есть особые правила по публичному обнародованию в отношении защищенного лица. Пока не могу сказать, будет оно опубликовано или нет“, – сказала Логинова.

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительный допинг-тест на запрещенный препарат триметазидин. Пробу взяли в декабре на чемпионате России.

В Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой командного турнира, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования.

Валиевой 16 лет. На Играх ей было 15.

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