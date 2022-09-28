„Сейчас всем страшно“. Что говорят россияне, покидающие страну через Эстонию

Гражданин России с ВНЖ в Германии пересекал границу 26 сентября. Он рассказал, что при нём двоих парней развернули обратно со словами „запрет выезда от военкомата. Поезжайте домой и решайте этот вопрос“. Так что списки и база у них есть, – подытожил молодой человек. - Один начал возмущаться происходящим и тогда ему ответили: „Вы могли не подписывать, но сейчас у вас запрет! Все понимаем, поезжайте в военкомат, снимайте запрет и приезжайте обратно“.

У него самого всё прошло гладко: „Про дату покупки билетов интересуются на российском КПП, но я как бы запланировал поездку уже давно, так что просто сказал, когда купил билет. Все на словах. Живу на две страны, в Германии есть родственники. В Эстонии оставаться не хотел, хотя Таллинн и очень симпатичный город“. Под критерии мобилизации он не попадает и планирует возвращаться в ноябре в Россию. Однако отмечает, что тревогу все равно испытывает: „Сейчас, наверное, всем страшно“. К мобилизации относится негативно, впрочем, как и к любым военным мероприятиям. Убежден, что в сложившихся обстоятельствах вариант призыва в армию всё равно возможен, но „куда деваться, это же родина! Остаётся только надеяться, что пронесёт“.

В этот же день границу пересекал гражданин России с рабочей визой в Германии. В Эстонии планировал переночевать, а дальше отправиться в Берлин – там у него контракт с немецкой компанией еще с июня. На границе никаких подтверждающих документов не спросили. О своих ближайших планах говорит так: „Сейчас долгосрочный план жизни сложно спрогнозировать, однако менять гражданство не планировал. Да и в России остались родственники и социальные связи, поэтому не то, чтобы пытался оттуда сбежать. В качестве опыта можно и пожить в Эстонии. Но для этого также необходимы условия, как минимум – трудоустройство“.

Двумя днями позднее в Эстонию отправился 30-летний гражданин России с ВНЖ в Эстонии. Границу прошел быстро. Имеет категорию „А“ годности к военной службе – это когда у призывника отсутствуют какие-либо серьезные заболевания и он годен без ограничений. Но так как в России проживал непостоянно да и прописан там не был, то и военкомату он не особо нужен был. Впервые военный билет потребовали на работе, когда ему уже исполнилось 27 – непризывной возраст для срочной службы. В России находился нечасто – в этому году суммарно пробыл там три месяца. В своё время окончил в России старшую школу и получил высшее образование, а потом ездил по миру, работал. В Эстонии у него родственники и друзья. Сейчас будет учить эстонский язык и попробует найти работу здесь. А если в Эстонии не заладится, то двинется дальше, но только в сторону европейских стран. Точно не в Россию. Вообще, план о переезде в Эстонию зрел давно, обстоятельства просто ускорили процесс. Ко всему происходящему относится резко негативно. „В России не чувствуешь уверенности в завтрашнем дне, глядя на то как быстро всё меняется и размыто, вроде и не годен, а вроде и годен, вроде и мир, а вроде и нет“, – резюмировал он.