Чемпионка мира из Канады оправдала свой допинг сексом с парнем. Как ей это удалось?

В 2019 году Венсан-Лапуант провалила допинг-тест. Неприятное известие прилетело ей за пару дней до чемпионата мира в Венгрии. Каноистку отстранили от соревнований из-за лигандрола (по эффекту схож со стероидами), который помогает, например, наращивать мышечную массу. В пробе была небольшая доза, но ее вполне хватало для того, чтобы забанить Венсан-Лапуант на четыре года.

Спортсменка сразу сообщила, что не принимала „запрещенку“.

„Это похоже на кошмар. Я до сих пор не могу поверить в то, что произошло. Я бы никогда не рискнула своим именем, репутацией или карьерой, чтобы улучшить результаты.

После того, как я узнала о моем положительном тесте несколько дней назад, сделала все возможное при поддержке CKC, чтобы определить источник запрещенного вещества, который был обнаружен в моем образце, чтобы я могла доказать свою невиновность. Я честный человек, и любая форма мошенничества мне отвратительна“, — заявила Венсан-Лапуант.

Версию с загрязненной биодобавкой, которую Венсан-Лапуант использовала перед сдачей допинг-теста, пришлось отмести, потому что лаборатория не нашла там лигандрола.

Потом на анализ попала прядь волос гребчихи, чтобы понять, употребляла ли она какие-то запрещенные вещества. В результате исследования выяснилось, что в организме Лоренс только однажды было вещество, на котором она погорела. Тест на полиграфе подтвердил, что спортсменка действительно не принимала ничего намеренно.

Все эти доказательства были на руку Венсан-Лапуант, но их все равно было мало для оправдательного приговора. Выяснить, как „запрещенка“ попала к ней в организм, так и не получилось. Тогда каноистка и ее адвокат решили проверить последнюю версию. Они послали на анализ прядь волос парня канадки, с которым у нее перед сдачей теста был секс. Это и стало спасением Лоренс. Выяснилось, что бойфренд Венсан-Лапуант употреблял лигандрол. Позже он сам в этом признался.