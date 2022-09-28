Чемпионка мира из Канады оправдала свой допинг сексом с парнем. Как ей это удалось?
На Олимпиаде в Токио в гребле на каноэ не было человека счастливее Лоренс Венсан-Лапуант. 11-кратная чемпионка мира стала на Играх второй на 200-метровке и третьей в паре с Кэти Винсент на 500-метровке. Да, эти медали далеко не золотые, но для канадки взять их было самым настоящим чудом. На главные соревнования в жизни (девушки-каноистки выступали на Олимпиаде впервые) она могла и не приехать.
В 2019 году Венсан-Лапуант провалила допинг-тест. Неприятное известие прилетело ей за пару дней до чемпионата мира в Венгрии. Каноистку отстранили от соревнований из-за лигандрола (по эффекту схож со стероидами), который помогает, например, наращивать мышечную массу. В пробе была небольшая доза, но ее вполне хватало для того, чтобы забанить Венсан-Лапуант на четыре года.
Спортсменка сразу сообщила, что не принимала „запрещенку“.
„Это похоже на кошмар. Я до сих пор не могу поверить в то, что произошло. Я бы никогда не рискнула своим именем, репутацией или карьерой, чтобы улучшить результаты.
После того, как я узнала о моем положительном тесте несколько дней назад, сделала все возможное при поддержке CKC, чтобы определить источник запрещенного вещества, который был обнаружен в моем образце, чтобы я могла доказать свою невиновность. Я честный человек, и любая форма мошенничества мне отвратительна“, — заявила Венсан-Лапуант.
Версию с загрязненной биодобавкой, которую Венсан-Лапуант использовала перед сдачей допинг-теста, пришлось отмести, потому что лаборатория не нашла там лигандрола.
Потом на анализ попала прядь волос гребчихи, чтобы понять, употребляла ли она какие-то запрещенные вещества. В результате исследования выяснилось, что в организме Лоренс только однажды было вещество, на котором она погорела. Тест на полиграфе подтвердил, что спортсменка действительно не принимала ничего намеренно.
Все эти доказательства были на руку Венсан-Лапуант, но их все равно было мало для оправдательного приговора. Выяснить, как „запрещенка“ попала к ней в организм, так и не получилось. Тогда каноистка и ее адвокат решили проверить последнюю версию. Они послали на анализ прядь волос парня канадки, с которым у нее перед сдачей теста был секс. Это и стало спасением Лоренс. Выяснилось, что бойфренд Венсан-Лапуант употреблял лигандрол. Позже он сам в этом признался.
Венсан-Лапуант собрала доказательства своей невиновности и предоставила антидопинговой панели Международной федерации гребли на каноэ (ICF), сообщив, что лигандрол попал к ней в результате обмена жидкостями. Они оказались убедительными. Спортсменку оправдали, допустив к соревнованиям со сборной Канады. Вот только поверили в ее оправдания единицы.
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