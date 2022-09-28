ФОТО И ВИДЕО | В Ярвамаа столкнулись три фуры. Одна из них загорелась - водитель погиб

О столкновении трех грузовиков на трассе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Центр тревоги поступило сообщение сегодня около 12.30. Старший полицейской патрульной группы Каспар Кыйв пояснил, что авария произошла в результате столкновения трех грузовых автомобилей, один из которых загорелся. Водитель загоревшегося грузовика погиб.

„Собранная к настоящему моменту информация указывает на то, что ДТП произошло, когда грузовой автомобиль, двигавшийся со стороны Тарту в направлении Таллинна, выехал на повороте на встречную полосу, возникло боковое скольжение и произошло столкновение с двумя двигавшимися навстречу грузовыми автомобилями. Автомобиль, выехавший на встречную полосу, загорелся, и управлявший им водитель погиб. Подробности происшествия, в том числе то, в какой момент загорелся автомобиль, будут выяснены в ходе возбужденного уголовного производства“, - пояснил Кыйв.

Загоревшийся грузовик перевозил древесину, которая также загорелась, и спасателям пришлось ее тушить. С прицепа одного из попавших в ДТП грузовиков в кювет скатилась насосная, которую тот перевозил. Повреждения третьего грузовика менее значительны. Водителей обоих грузовиков на месте осмотрела скорая помощь, они не пострадали.Оба водителя были трезвыми и у них имелось водительское удостоверение соответствующей категории.

Авария произошла на участке трассы, где максимальная допустимая скорость составляет 90 км/ч.

По состоянию на 17.30 трасса была еще закрыта. На месте работают спасатели, буксиры и кран. Сгоревшая машина находится посреди дороги. Информации о том, когда дорогу откроют, пока нет.