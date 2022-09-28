Вот так цены! В России предлагают трансфер в Финляндию почти за 1350 евро

В подобных объявлениях указывается, что у машины, на которой предлагается совершить поездку, европейские номера. Кроме того, возможна помощь в прохождении границы. Вот пример одного из подобных объявлений:

„Поездки из Санкт-Петербурга в Финляндию и наоборот. Заберём , в любой точке Санкт-Петербурга или области. Встретим в аэропорту Пулково, Хельсинки. Автомобили на номерах ЕС. Не придется стоять в очередях на границе, водителя сто процентов пропустят, и вы вовремя доедете в точку назначения“ .