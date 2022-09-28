28.09.2022, 14:15
Вот так цены! В России предлагают трансфер в Финляндию почти за 1350 евро(9)
ФОТО: Screenshot Avito
Объявления, в которых предлагают трансфер до Финляндии из Санкт-Петербурга или Ленобласти, можно найти на российском сервисе для размещения объявлений „Авито“.
В подобных объявлениях указывается, что у машины, на которой предлагается совершить поездку, европейские номера. Кроме того, возможна помощь в прохождении границы. Вот пример одного из подобных объявлений:
„Поездки из Санкт-Петербурга в Финляндию и наоборот. Заберём , в любой точке Санкт-Петербурга или области. Встретим в аэропорту Пулково, Хельсинки. Автомобили на номерах ЕС. Не придется стоять в очередях на границе, водителя сто процентов пропустят, и вы вовремя доедете в точку назначения“ .
Стоимость услуги варьируется от 30 000 рублей ( 533 евро) до 75 000 рублей (1332 евро).