МНЕНИЕ | ЭПЦ Московского патриархата должна определиться и стать независимой
По неоднократным заявлениям митрополита Таллиннского и всея Эстонии Евгения ЭПЦ Московского патриархата молится и об Украине и скорейшем воцарении мира. Но это не отменяет осуждение зла. Иисус, будучи распятым на кресте, молился о своих убийцах, но вместе с тем он их обличал: „Ибо не ведают, что творят“.
Семь месяцев войны в Украине привели РПЦ к глубокому кризису. Это не первый раз в истории, когда между собой воюют государства, где большая часть населения принадлежит к православию, но эту войну можно характеризовать только как империалистическую агрессию России против своих соседей. Патриарх Кирилл до сего дня так и не осудил эту войну. Если бы патриарх Кирилл не был трусливым и циничным человеком, он мог бы найти в себе мужество сказать примерно следующее: „Я поддерживаю войну путинской России против Украины. Мне нечего сказать людям в Украине, но я благословляю тех, кто в России, отправлять своих детей и мужей в окопы“. Однако патриарх Кирилл как и Владимир Путин не отличается мужеством и игнорирует реальность. Его псевдодуховные и псевдоисторические проповеди в военное временя - позор для Русской православной церкви.