МНЕНИЕ | ЭПЦ Московского патриархата должна определиться и стать независимой

Семь месяцев войны в Украине привели РПЦ к глубокому кризису. Это не первый раз в истории, когда между собой воюют государства, где большая часть населения принадлежит к православию, но эту войну можно характеризовать только как империалистическую агрессию России против своих соседей. Патриарх Кирилл до сего дня так и не осудил эту войну. Если бы патриарх Кирилл не был трусливым и циничным человеком, он мог бы найти в себе мужество сказать примерно следующее: „Я поддерживаю войну путинской России против Украины. Мне нечего сказать людям в Украине, но я благословляю тех, кто в России, отправлять своих детей и мужей в окопы“. Однако патриарх Кирилл как и Владимир Путин не отличается мужеством и игнорирует реальность. Его псевдодуховные и псевдоисторические проповеди в военное временя - позор для Русской православной церкви.