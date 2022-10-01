Очередная „золотая пирамида“ выкачала из эстонцев тысячи евро. Следы мошенничества ведут в Россию

Как известно, не все золото, что блестит. То же самое можно сказать и о GIG-OS - платформе, которая якобы предлагает золото и акции компаний, являясь, по-видимому, уже третьей ипостасью финансвой пирамиды. И хотя до конца неясно, кому именно выгодна эта схема, многие факты указывают на Россию. Что, однако, совсем не мешает эстоноземельцам указанную пирамиду активно продвигать. Как минимум десять лет назад была создана „золотая платформа“ EmGoldex. Доверчивым обещали золотые горы": вложив 540 евро и привлекая к схеме друзей и знакомых, они легко заработают 3500. Это означало рост почти в 550%, что само по себе должно было стать красным сигналом: клиента, скорее всего, пытаются развести. Подозрительная компания привлекла внимание Агентства защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), и в 2013 году поступило предупреждение о том, что жители, вероятно, имеют дело с финансовой пирамидой. Схема также привлекла внимание финансовых учреждений других стран, и деятельность компании постепенно сошла на нет.