Боец ММА, победитель Лиги чемпионов. Кто из российских спортсменов получил повестки



Главный тренер молодежной сборной России по хоккею с мячом Иван Максимов получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации в стране.



„В тот же день к нам домой пришли трое людей, — сообщила жена тренера Ольга Кокорекина главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, — Стали долбить в дверь. Дома были только дети. Их начали допрашивать через дверь, где находится Иван. С младшей от страха случилась истерика. Такие приходы повторяются ежедневно“.



Кокорекина сообщила, что Максимов „все это время находился на соревнованиях в Красноярске“. „По дороге домой заехал к матери, и она из телефонного разговора Ивана с другом узнала о повестке, — рассказала она. — У нее случился инсульт“.



Тренер 27 сентября лично явился в военкомат, где его отпустили домой. „В военкомате сказали, что я не подхожу под мобилизацию“, — сообщил тренер.



Максимов является одним из самых титулованных российских игроков по хоккею с мячом — пятикратным чемпионом мира по бенди и восьмикратным чемпионом России. Дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2001, 2011), по разу лучшим игроком (2011) и нападающим (2001). Является рекордсменом по голам в одном матче чемпионатов России — забил 12 мячей за московское „Динамо“ в матче со „СКА-Забайкальцем“ (2006 год).



Это пока единственный известный случай, когда повестку получил главный тренер сборной или клуба элитного дивизиона. При этом немало повесток получили другие работники спортивных команд.



В частности, сотрудника красноярского клуба по хоккею с мячом „Енисей“ вызвали в военкомат, несмотря на инвалидность. Об этом „Матч ТВ“ сообщил спортивный директор команды Сергей Ломанов.



„Не знаю, что делать в этой ситуации, просто не понимаю. У нас и другие получают повестки, — рассказал Ломанов. — На одного человека пришла: ему 42 года, он инвалид — он ходит хромает, бегать не может. У него все документы есть, обратился в военкомат, а ему ответили, что надо было отправить все бумаги до всей этой ситуации“.