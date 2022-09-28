Боец ММА, победитель Лиги чемпионов. Кто из российских спортсменов получил повестки
Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию, которая затронула и российский спорт. Кто из спортсменов уже получил повестку — в материале „РБК Спорт“.
Министр обороны Сергей Шойгу подчеркнул, что планируется призвать 300 тыс. человек — и только тех, кто служил в армии, имеет боевой опыт и необходимую вооруженным силам специальность.
Смешанные единоборства
Российский боец ММА, чемпион мира и Европы по кикбоксингу Владимир Минеев получил повестку в связи с мобилизацией. Он сказал, что не собирается скрываться от военкомата. „Правильно будет напомнить всем, чтобы наши болельщики и бойцы не забыли посмотреть в почтовый ящичек“, — сказал Минеев.
Минеев добавил, что сначала отправится в 31-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду, а потом уже отправится на призывной пункт. „Мой брат погиб в самом начале СВО в Гостомеле. Я один мужчина остался на четыре семьи. Но бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина. Я попадаю под первую категорию, я десантник, я служил срочку и контракт“, — сказал Минеев.
Боец рассказал о реакции семьи на призыв. „Ну мама плакала, конечно. Мне кажется, в этот день по всей стране женщины плакали. Слезами делу не поможешь. Моя мать мужчину воспитывала. Она знает, что в этой ситуации что‑то говорить бесполезно. Я туда не рвусь, но и не отказываюсь ни от чего. Мужчины должны оставаться мужчинами. А женщины должны понимать, что они воспитывают мужчин“, — отметил он.
В то же время президент российской лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о тревожном настроении бойцов после объявления частичной мобилизации. „Действительно, бойцы MMA по сути целевая аудитория сегодня первой волны. Многие задумались о своей карьере. Всё чаще звучит довод „если не призовут“. А как с хоккеистами и футболистами, например, ЦСКА? Это же военнослужащие, которые в первую очередь должны служить, насколько я понимаю“, — отметил он.
Футбол
Из-за мобилизации под угрозой оказался матч Кубка России. Главный тренер „СтавропольАгроСоюза“ Кирилл Эйдельнант заявил в эфире „Матч ТВ“, что 23 сентября три игрока попали в списки на мобилизацию. В этой ситуации он не представляет, как проводить запланированный на 5 октября матч 1/32 финала Фонбет Кубка России с нижнекамским клубом „Нефтехимик“. „Мы же не будем играть в Кубке с командой Первой лиги с 13 игроками, — заявил он. — Это безумие. Не знаю, как это будет. Как готовится, в каком режиме — я не представляю“.
Другие виды
Чемпион России по волейболу Никита Алексеев тоже получил повестку, сообщил „РИА Новости“ агент спортсмена Дмитрий Резванов. Он два года проходил службу в воздушно-десантных войсках и должен явиться в военкомат 29 сентября. Сейчас Алексеев играет за ВК „Газпром-Югра“. Спортсмен брал золотые медали чемпионата России, становился победителем Кубка России и Суперкубка России, выигрывал Лигу чемпионов, завоевывал главный трофей клубного чемпионата мира.
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал „Спорт-Экспрессу“, что военкоматы не обошли вниманием и российских борцов. „Естественно, спортсмены получали. Они все — граждане России. Есть члены сборной России, которые попадают под критерии. Все, что происходит по закону, касается и наших спортсменов“, — отметил Мамиашвили.
Кто из тренеров получил повестки?
Главный тренер молодежной сборной России по хоккею с мячом Иван Максимов получил повестку в военкомат в рамках частичной мобилизации в стране.
„В тот же день к нам домой пришли трое людей, — сообщила жена тренера Ольга Кокорекина главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, — Стали долбить в дверь. Дома были только дети. Их начали допрашивать через дверь, где находится Иван. С младшей от страха случилась истерика. Такие приходы повторяются ежедневно“.
Кокорекина сообщила, что Максимов „все это время находился на соревнованиях в Красноярске“. „По дороге домой заехал к матери, и она из телефонного разговора Ивана с другом узнала о повестке, — рассказала она. — У нее случился инсульт“.
Тренер 27 сентября лично явился в военкомат, где его отпустили домой. „В военкомате сказали, что я не подхожу под мобилизацию“, — сообщил тренер.
Максимов является одним из самых титулованных российских игроков по хоккею с мячом — пятикратным чемпионом мира по бенди и восьмикратным чемпионом России. Дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России (2001, 2011), по разу лучшим игроком (2011) и нападающим (2001). Является рекордсменом по голам в одном матче чемпионатов России — забил 12 мячей за московское „Динамо“ в матче со „СКА-Забайкальцем“ (2006 год).
Это пока единственный известный случай, когда повестку получил главный тренер сборной или клуба элитного дивизиона. При этом немало повесток получили другие работники спортивных команд.
В частности, сотрудника красноярского клуба по хоккею с мячом „Енисей“ вызвали в военкомат, несмотря на инвалидность. Об этом „Матч ТВ“ сообщил спортивный директор команды Сергей Ломанов.
„Не знаю, что делать в этой ситуации, просто не понимаю. У нас и другие получают повестки, — рассказал Ломанов. — На одного человека пришла: ему 42 года, он инвалид — он ходит хромает, бегать не может. У него все документы есть, обратился в военкомат, а ему ответили, что надо было отправить все бумаги до всей этой ситуации“.
Пять гребцов сборной России получили повестки из военкомата. Об этом президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин рассказал „РИА Новости“.
„Это насущный вопрос для спортсменов и тренеров. Мы уже получаем от них обратную связь, что к ним приходят представители военкомата. На данный момент у нас два-три тренера и порядка пяти спортсменов получили такие обращения. Из общей массы — это минимальный процент“, — сказал он.
При этом Свирин пожаловался на работников военкоматов. „Вчера активно занимались спортсменом молодежной сборной России. Сейчас он живет в Москве, является работником Центра спортивной подготовки, — сказал Свирин. — Пришла повестка, <...> подписал [повестку], сходил в учебное заведение, получил письмо, отнес в военкомат. Все сделал, как требуют инструкции. Через два-три дня сотрудники военкомата опять вручают повестку. Несостыковки налицо“.
По данным „Спорт-Экспресса“, повестки пришли и сотрудникам Российского футбольного союза (РФС) — их получили юрист, один из массажистов сборных.
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