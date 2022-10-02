В Вируской тюрьме считают, что убийца полицейского Ромео Калда представляет угрозу для общества. Почему суд решил иначе?(3)
В Вируской тюрьме полагают, что приговоренный к пожизненному заключению Ромео Калда после выхода на свободу с большой долей вероятности вернется к преступной жизни. Калда обещает, что этого не произойдет - он хочет создать семью и посвятить свою жизнь богу. Об этом пишет Eesti Ekspress.
Самый известный заключенный Эстонии 48-летний Ромео Калда провел за решеткой более 28 лет своей жизни.
На прошлой неделе Вируский окружной суд постановил, что мужчина будет освобожден из тюрьмы условно-досрочно до истечения установленного срока.
„Экспресс“ нашел в решении суда девять пунктов, которые с точки зрения судьи Анне Палмисте говорят в пользу Калды.
1) Прокуратура махнула рукой
Суд всегда прислушивается к мнению прокуратуры о досрочном освобождении заключенного. К удивлению суда, помощник прокурора Наталья Фирсова „всего в двух предложениях“ заявила, что не желает принимать участие в рассмотрении дела Калды и не поддерживает его освобождение. Почему Калда должен оставаться в тюрьме, Фирсова не обосновала.
„Безосновательные аргументы приниматься во внимание окружным судом не будут“, - оставила Пальмисте обвинение вне игры.