28.09.2022, 10:54
ТОП самых богатых людей: в Эстонии появился еще один миллиардер(13)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Первая тройка ТОПа самых богатых людей Эстонии от Äripäev в этом году полностью состоит из предпринимателей, чей капитал оценивается в более чем миллиард евро, все они - из технологического сектора, пишет dv.ee.
Победителем ТОПа самых богатых людей в этом году стал основатель Bolt, 28-летний Маркус Виллиг (капитал 1,108 млрд евро). На второй строчке – создатель Wise, 41-летний Таавет Хинрикус (капитал 1,023 млрд евро). Сооснователь Wise, 42-летний Кристо Кяэрманн (капитал 1,020 млрд евро), все последние четыре года занимавший в ТОПе первую строчку, в этом году опустился на третье место.