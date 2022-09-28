ТОП самых богатых людей: в Эстонии появился еще один миллиардер

Победителем ТОПа самых богатых людей в этом году стал основатель Bolt, 28-летний Маркус Виллиг (капитал 1,108 млрд евро). На второй строчке – создатель Wise, 41-летний Таавет Хинрикус (капитал 1,023 млрд евро). Сооснователь Wise, 42-летний Кристо Кяэрманн (капитал 1,020 млрд евро), все последние четыре года занимавший в ТОПе первую строчку, в этом году опустился на третье место.